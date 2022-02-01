Данные о биткойнах «вошьют» в ДНК мыши и продадут её труп

Анонимный автор проекта утверждает, что он художник. Задумка в том, чтобы напрямую привязать стоимость мыши к биткойну, и она будет колебаться в зависимости от стоимости криптовалюты. «Возможно, через десять лет она будет стоить 100 миллионов долларов, а может быть, ничего не будет стоить», — отметили авторы проекта.

Реализация тут такова: положить биткойны на холодный кошелёк, сгенерировать для него закрытый ключ, а затем закодировать его в цепочке ДНК мыши с помощью генной инженерии. После этого авторы хотят выставить на криптоаукцион NFT-изображение мыши, дождаться естественной смерти животного и передать труп победителю торгов.