Данные о том, кто и как голосовал на выборах в США нашли на сайте VoteRef

Списки избирателей являются общественными записями, но СМИ беспокоит легкий доступ к ним на сайте VoteRef, который превращает голосование в «угрозу конфиденциальности и безопасности», особенно для тех, кто рискует стать жертвой преследования или «доксинга».

Voter Reference Foundation, возглавляемая бывшим официальным представителем кампании Трампа, ранее пыталась выявить нарушения в выборах, однако государственные органы опровергли их заявления как «фундаментально неверные». VoteRef постепенно добавляет данные избирателей из новых штатов, за исключением таких, как Калифорния, Вирджиния и Пенсильвания, чьи данные были удалены после вмешательства юристов.