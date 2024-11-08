Данные о том, кто и как голосовал на выборах в США нашли на сайте VoteRef

Опубликовано 08 ноября 2024, 19:291 мин.
Данные о том, кто и как голосовал на выборах в США нашли на сайте VoteRefЛичные данные
В новом отчете 404 Media подчеркивается «угроза для конфиденциальности», исходящая от сайта VoteRef. Этот сайт позволяет любому человеку мгновенно и бесплатно искать личную информацию о избирателях, включая имена, адреса, возраст, партийную принадлежность и историю голосования.
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Списки избирателей являются общественными записями, но СМИ беспокоит легкий доступ к ним на сайте VoteRef, который превращает голосование в «угрозу конфиденциальности и безопасности», особенно для тех, кто рискует стать жертвой преследования или «доксинга».
Voter Reference Foundation, возглавляемая бывшим официальным представителем кампании Трампа, ранее пыталась выявить нарушения в выборах, однако государственные органы опровергли их заявления как «фундаментально неверные». VoteRef постепенно добавляет данные избирателей из новых штатов, за исключением таких, как Калифорния, Вирджиния и Пенсильвания, чьи данные были удалены после вмешательства юристов.