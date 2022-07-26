Данные пользователей «Домашнего интернета» Билайна слили в сеть. Обновлено

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Данные пользователей «Домашнего интернета» Билайна слили в сеть. ОбновленоТам есть паспорта и адреса
Telegram-каналы сообщили, что в сеть слили данные пользователей «Домашнего интернета» от Билайна.
Злоумышленники выставили на продажу полную базу, собранную из логов, хранившихся на одном из серверов оператора. В базе насчитывается 351722 записи. Отмечается, что собраны клиенты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из данных указаны их ФИО, адреса, телефоны, паспорта, даты рождений.
Услуга «Домашний интернет» предоставляет проводной интернет с высокой скоростью интернет-соединения.
UPD: Билайн написал в своём официальном Telegram-канале, что данная информация не соответствует действительности. Опубликованная база датирована 2015 годом. То есть новых данных в сеть не сливали.