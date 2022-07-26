Данные пользователей «Домашнего интернета» Билайна слили в сеть. Обновлено

Злоумышленники выставили на продажу полную базу, собранную из логов, хранившихся на одном из серверов оператора. В базе насчитывается 351722 записи. Отмечается, что собраны клиенты из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Из данных указаны их ФИО, адреса, телефоны, паспорта, даты рождений.

Услуга «Домашний интернет» предоставляет проводной интернет с высокой скоростью интернет-соединения.

UPD: Билайн написал в своём официальном Telegram-канале, что данная информация не соответствует действительности. Опубликованная база датирована 2015 годом. То есть новых данных в сеть не сливали.