Данные пользователей Mail.ru утекли в интернет

Всего в слитой базе 3,505,916 записей. Там есть айдишники (ID), адреса электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и др., номера телефонов, имена, фамилии и юзернеймы.

Авторы канала также проверили случайные записи из базы через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru. Зарегистрированные номера телефонов пользователей совпали.