Данные пользователей Mail.ru утекли в интернет

19:19, 13 января 2023
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Данные пользователей Mail.ru утекли в интернет3,5 млн записей
Telegram-канал «Утечки информации» сообщил, что в сети опубликовали данные части пользователей одного из сервисов mail.ru. Этот же источник уже «сливал» персональные данные клиентов vkusvill.ru, «Почты России», GeekBrains.
Фото: Flickr
Всего в слитой базе 3,505,916 записей. Там есть айдишники (ID), адреса электронной почты на доменах mail.ru, bk.ru, inbox.ru и др., номера телефонов, имена, фамилии и юзернеймы.
Авторы канала также проверили случайные записи из базы через форму восстановления доступа на сайте account.mail.ru. Зарегистрированные номера телефонов пользователей совпали.