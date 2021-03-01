Данные россиян-пользователей VPN слили в сеть

В частности, утекли данные приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. Издание «Коммерсант» изучило базу и обнаружило, что она датируется 24 февраля 2021 года. В одном из образцов базы есть, например, информация об устройствах пользователей VPN: серийные номера, типы телефонов и бренды.

Это не первая подобная утечка. В прошлом году в сеть попадали данные пользователей SuperVPN. Эксперты считают, что нынешняя утечка произошла из-за «очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией».

Слитые в сеть данные могут использоваться для фишинга и хакерских атак.