Наука и технологии
Сегодня в 12:57
Данные россиян-пользователей VPN слили в сеть
Там даже есть информация о платежах
Эксперты по кибербезопасности издания CyberNews выяснили, что на теневых форумах продаются данные 21 млн пользователей бесплатных VPN-сервисов для Android. Среди них есть и данные россиян. В базе собраны адреса электронной почты, пароли и логины, а также информация о мобильных устройствах пользователей и платежах.
В частности, утекли данные приложений GeckoVPN, SuperVPN и ChatVPN. Издание «Коммерсант» изучило базу и обнаружило, что она датируется 24 февраля 2021 года. В одном из образцов базы есть, например, информация об устройствах пользователей VPN: серийные номера, типы телефонов и бренды.
Это не первая подобная утечка. В прошлом году в сеть попадали данные пользователей SuperVPN. Эксперты считают, что нынешняя утечка произошла из-за «очевидной халатности при обращении с конфиденциальной информацией».
Слитые в сеть данные могут использоваться для фишинга и хакерских атак.