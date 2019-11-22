Данные россиян стали «утекать» в сеть в два раза чаще

В рунет они попадают через облачные технологии. С апреля по ноябрь доля «слитых» баз увеличилась с 10% до 19,5%. Об этом говорится в исследовании компании по кибербезопасности DeviceLock.

Эксперты обнаружили, что среди утечек мало банковских. Чаще всего в открытый доступ попадает информация из других организаций. Но эти сведения также ценны для мошенников.

В ходе исследования специалисты из DeviceLock изучили 1150 серверов, причём 60% из них можно было открыть без логина и пароля. Всего за последние полгода в открытом доступе оказалось более 200 облачных серверов с личными данными россиян.

Эксперты, опрошенные «Известиями» объяснили, что большинство утечек связаны с человеческим фактором.