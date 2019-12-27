Данные россиян стали воровать рекордно часто

По всему миру число «слитых» записей пользовательских данных превысило 14 млрд — это в два раза больше, чем в прошлом году. Что касается России, то число скомпрометированных записей составило около 170 млн. Число утечек же выросло более чем на 40%. К счастью, всего 1% из «слитых» данных приходился на банковские.

Утечки при этом могли быть как непреднамеренными, так и умышленными. В 2019 году доля последних выросла по всему миру. В России вина за «слив» данных легла в основном на обычных сотрудников компаний (70%). Менее 20% пришлось на хакеров.