Данные сотовых операторов показали изменения в режиме сна россиян

В МТС рассказали, что москвичи стали спать почти на час дольше. Во второй половине марта абоненты оператора стали ложиться спать примерно на полчаса раньше, чем в феврале. Просыпаться же начали на 25 минут позже. Компания выяснила это, проанализировав обезличенные большие данные. Специалисты учитывали то время, которое смартфон не используется.

Таким образом стало ясно, что в феврале жители Москвы и Подмосковья спали в среднем 6 часов 30 минут в сутки, а вот во второй половине марта этот показатель увеличился до 7 часов 25 минут.

В «Билайне» также заявили, что выросла продолжительность сна абонентов, пользующихся услугой «Гиги за сон». Почти половина участников акции спят по девять или десять часов.