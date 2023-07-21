Данных о россиян в Сеть утекло больше, чем самих россиян существует

Количество утечек данных за этот период резко возросло по сравнению с предыдущим годом, когда утекло около 77,8 млн записей. Сложившаяся ситуация вызвала обеспокоенность по поводу безопасности персональной информации, поскольку данные об одном человеке могут находиться в нескольких базах данных.

Аналогичные данные привел и Роскомнадзор (РКН), отметивший в первом полугодии 76 инцидентов, в результате которых было раскрыто около 177 млн записей. По сравнению с предыдущим годом, когда было зафиксировано 19 инцидентов и 45 млн записей.

Основатель DLBI Ашот Оганесян приписывает более 90% утечек украинским хакерам, которые используют уязвимые системы управления контентом (CMS) для получения несанкционированного доступа. Эксперты по безопасности выделили наиболее активные хакерские группы, включая NLB, UHG и IT Army of Ukraine, а также отметили, что некоторые взломы связаны с действиями белорусской оппозиционной группы «Киберпартизаны».