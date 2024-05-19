Danone продала свой российский бизнес и ушла из страны

Изначально Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 года, предложив продать 75% своих активов с сохранением опциона на обратный выкуп. Однако из-за сложностей, связанных с выходом с местного рынка, продажа затянулась. 22 марта 2024 года Danone получила необходимые разрешения от российских регулирующих органов на продажу бизнеса по производству основных молочных продуктов и продуктов на растительной основе (EDP) компании «Вамин Р».

К настоящему моменту компания успешно завершила сделку, ознаменовав свой официальный уход с российского рынка.