Опубликовано 17 августа 2025, 23:15
DARPA выделила деньги на разработку беспилотных боевых самолётов с ИИ

Агентство перспективных оборонных разработок США (DARPA) делает шаги в сторону создания боевых самолётов, управляемых искусственным интеллектом. Недавно компания Systems and Technology Research получила контракт на 11,3 млн долларов для участия во второй фазе программы AIR (Artificial Intelligence Reinforcements).
На ранних этапах в программе участвовали и крупные подрядчики вроде Lockheed Martin и BAE Systems, но их участие во второй фазе пока не подтверждено. Цель проекта — создать системы, которые смогут самостоятельно управлять воздушным боем в сложных и быстро меняющихся условиях. Причём новые технологии должны работать на базе уже существующих датчиков и вооружений. В будущем это должно привести к появлению полностью автономных боевых самолётов (UCAV), способных выполнять миссии без пилота.

Программа AIR стала продолжением проекта Air Combat Evolution (ACE), в рамках которого ИИ уже управлял истребителем F-16.