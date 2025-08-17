DARPA выделила деньги на разработку беспилотных боевых самолётов с ИИ

На ранних этапах в программе участвовали и крупные подрядчики вроде Lockheed Martin и BAE Systems, но их участие во второй фазе пока не подтверждено. Цель проекта — создать системы, которые смогут самостоятельно управлять воздушным боем в сложных и быстро меняющихся условиях. Причём новые технологии должны работать на базе уже существующих датчиков и вооружений. В будущем это должно привести к появлению полностью автономных боевых самолётов (UCAV), способных выполнять миссии без пилота.

Программа AIR стала продолжением проекта Air Combat Evolution (ACE), в рамках которого ИИ уже управлял истребителем F-16.