Дата-центры Google начали потреблять в 2 раза больше энергии всего за 4 года

Пока Google обещает использовать только энергию из источников без углеродных выбросов, рост дата-центров усложняет выполнение этой задачи. Компания уже улучшила эффективность работы центров, но прогресс замедляется, так как показатели и так близки к максимальному уровню, пишут СМИ.

Чтобы обеспечить энергией свои объекты и выполнить экологические обязательства, Google инвестирует в разные виды «чистой» энергии: геотермальную, ядерную (как деление, так и перспективный синтез), а также возобновляемые источники. Например, компания закупила сотни мегаватт солнечной энергии в США и планирует вложить 20 миллиардов долларов в строительство экологичных электростанций.

Однако новые ядерные станции появятся не раньше конца этого десятилетия, поэтому пока основной упор делается на солнечную и ветровую энергию с аккумуляторами.