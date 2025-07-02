Наука и технологии
Опубликовано 02 июля 2025, 22:27
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Дата-центры Google начали потреблять в 2 раза больше энергии всего за 4 года

Удвоилось потребление за 4 года
За последние четыре года дата-центры Google более чем в два раза увеличили потребление электроэнергии — с 14,4 миллиона мегаватт-часов в 2020 году до 30,8 миллиона в 2024-м. Это составляет почти 96% от общего энергопотребления компании.
Дата-центры Google начали потреблять в 2 раза больше энергии всего за 4 года

© Ferra.ru

Пока Google обещает использовать только энергию из источников без углеродных выбросов, рост дата-центров усложняет выполнение этой задачи. Компания уже улучшила эффективность работы центров, но прогресс замедляется, так как показатели и так близки к максимальному уровню, пишут СМИ.

Чтобы обеспечить энергией свои объекты и выполнить экологические обязательства, Google инвестирует в разные виды «чистой» энергии: геотермальную, ядерную (как деление, так и перспективный синтез), а также возобновляемые источники. Например, компания закупила сотни мегаватт солнечной энергии в США и планирует вложить 20 миллиардов долларов в строительство экологичных электростанций.

Однако новые ядерные станции появятся не раньше конца этого десятилетия, поэтому пока основной упор делается на солнечную и ветровую энергию с аккумуляторами.

Источник:techcrunch
Автор:Максим Многословный
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