Датчане создадут буи для подзарядки судов

По задумке инженеров, зарядная станция будет представлять собой одноточечный причал. Он будет фиксироваться якорями. Под водой от буя будет отходить кабель к источнику энергии. Протестировать первый прототип зарядного буя намерены к концу года.

Суда смогут подключаться к станции и либо использовать электричество для служебных нужд и отключить дизельные двигатели, либо заряжать аккумуляторы. В будущем буи хотят применять для крупных контейнеровозов и танкеров.

Maersk Supply Service заявила, что все свои наработки выложит в открытый доступ. Так конструкцию смогут использовать другие производители, если пожелают того.