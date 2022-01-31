Наука и технологии
Сегодня в 15:29
1 мин.

Датчане создадут буи для подзарядки судов

Пауэрбанки на воде
Датская компания Maersk Supply Service создаст буи для зарядки и подключения судов к электросети во время стоянки.
Датчане создадут буи для подзарядки судов

По задумке инженеров, зарядная станция будет представлять собой одноточечный причал. Он будет фиксироваться якорями. Под водой от буя будет отходить кабель к источнику энергии. Протестировать первый прототип зарядного буя намерены к концу года.

Суда смогут подключаться к станции и либо использовать электричество для служебных нужд и отключить дизельные двигатели, либо заряжать аккумуляторы. В будущем буи хотят применять для крупных контейнеровозов и танкеров.

Maersk Supply Service заявила, что все свои наработки выложит в открытый доступ. Так конструкцию смогут использовать другие производители, если пожелают того.

Источник: N+1
Новости партнеров
Новости партнеров