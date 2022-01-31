Датчане создадут буи для подзарядки судов

Наука и технологии
Сегодня в 15:29
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Датчане создадут буи для подзарядки судовПауэрбанки на воде
Датская компания Maersk Supply Service создаст буи для зарядки и подключения судов к электросети во время стоянки.
По задумке инженеров, зарядная станция будет представлять собой одноточечный причал. Он будет фиксироваться якорями. Под водой от буя будет отходить кабель к источнику энергии. Протестировать первый прототип зарядного буя намерены к концу года.
Суда смогут подключаться к станции и либо использовать электричество для служебных нужд и отключить дизельные двигатели, либо заряжать аккумуляторы. В будущем буи хотят применять для крупных контейнеровозов и танкеров.
Maersk Supply Service заявила, что все свои наработки выложит в открытый доступ. Так конструкцию смогут использовать другие производители, если пожелают того.
Источник: N+1