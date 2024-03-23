Датчанин проведет полтора года в тюрьме за обман Spotify и Apple Music

Неназванный 53-летний «музыкант» использовал ботов для создания миллионов фальшивых прослушиваний музыки, которую он зарегистрировал как свою собственную. Эти манипуляции привели к завышению количества прослушиваний и принесли ему роялти в размере более 290 000 долларов в период с 2013 по 2019 год.

Фальшивые прослушивания представляют собой серьезную проблему, отвлекающую доходы от законных артистов и искажающую данные. По данным исследования 2021 года, ежегодно происходит 1−3 миллиарда фальшивых прослушиваний. Эксперты отмечают, что стриминговые сервисы не приняли достаточных мер для решения этой проблемы.

И Spotify, и Apple Music отказались комментировать конкретные выплаты, но признали, что проблема существует в масштабах всей индустрии.