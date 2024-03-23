Датчанин проведет полтора года в тюрьме за обман Spotify и Apple Music

Опубликовано 23 марта 2024, 11:15
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Датчанин проведет полтора года в тюрьме за обман Spotify и Apple MusicСхема оказалась не самой “рабочей”
Гражданин Дании был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения за мошенничество с музыкальными стриминговыми сервисами Spotify и Apple Music.
Неназванный 53-летний «музыкант» использовал ботов для создания миллионов фальшивых прослушиваний музыки, которую он зарегистрировал как свою собственную. Эти манипуляции привели к завышению количества прослушиваний и принесли ему роялти в размере более 290 000 долларов в период с 2013 по 2019 год.
Фальшивые прослушивания представляют собой серьезную проблему, отвлекающую доходы от законных артистов и искажающую данные. По данным исследования 2021 года, ежегодно происходит 1−3 миллиарда фальшивых прослушиваний. Эксперты отмечают, что стриминговые сервисы не приняли достаточных мер для решения этой проблемы.
И Spotify, и Apple Music отказались комментировать конкретные выплаты, но признали, что проблема существует в масштабах всей индустрии.