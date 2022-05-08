Датчик дыма в виде "Биг Мака" предложит заказать что-нибудь поесть при задымлении кухни

Вчера в 20:44
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Датчик дыма в виде "Биг Мака" предложит заказать что-нибудь поесть при задымлении кухниИ сыграет музыкальную тему McDonald's
Если вы из тех домашних поваров, которым часто не удается готовить дома, вы определенно захотите себе такой “датчик доставки”, который выглядит как “Биг Мак”, прикрепленный к потолку.
McDonald's представила своеобразный детектор доставки McDelivery Detector. По сути, это детектор дыма. Но самое интересное, что он не просто обнаруживает избыток дыма, который непременно появится, если вы сожжете что-нибудь на сковороде. Он мгновенно отправляет вам смс с вопросом, хотите ли вы, чтобы вам прямо сейчас доставили еду из McDonald's. Детектор выглядит, как пластиковый, перевернутый Биг-Мак.
При этом он напечатан на 3D-принтере, оснащен интеграцией с “умным домом” и при обнаружении дыма издает знаменитую музыкальную тему McDonald's.
McDetector доступен только в Нидерландах, поскольку эта рекламная идея возникла у голландского подразделения McDonald's.