Датчики смартфонов оказались способны выявлять накуренных людей

Отмечается, что данные, полученные с датчиков, имели точность до 90%. Учёные пояснили, что используя сенсоры со смартфона человека, могут определить находится ли пользователь в состоянии опьянения от наркотика. Это поможет снизить вред, который наносит каннабис.

Употребление этого вещества вызывает замедление реакции, снижение производительности на работе или в школе или опасное поведение за рулём. Сейчас факт употребления марихуаны определяют по анализам крови, мочи или слюны. Однако применять смартфон здесь было бы удобнее.

Учёные проанализировали данные, собранные от молодых людей, которые употребляли каннабис как минимум два раза в неделю. Благодаря исследованию, авторы смогли понять, какие датчики смартфона подходят лучше всего для выявления наркотического опьянения.

Паттерны из данных GPS и данные о движениях от акселерометра оказались наиболее полезными для определения того, употреблял ли пользователь марихуану.