Дату релиза новейшей ИИ-модели OpenAI раскрыли

В отличие от предыдущих релизов, «Орион» изначально будет доступен только ограниченному числу партнерских компаний для разработки продуктов, а не через ChatGPT, как обычно бывает. Согласно сообщениям, Microsoft, основной партнер OpenAI, готовится разместить «Орион» на Azure уже в ноябре.

Ожидается, что «Орион» станет значительным обновлением, потенциально в 100 раз мощнее своего предшественника GPT-4. Обучение «Ориона», по сообщениям, использовало ещё и данные, сгенерированные моделью o1, которая была недавно выпущена и которая умеет «думать» перед ответом.

Генеральный директор Сэм Альтман намекнул на предстоящую модель в недавнем посте, упомянув зимние созвездия.