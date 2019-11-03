Давление США не повлияло на прибыль Huawei

Об этом вице-президент Huawei сообщил на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Топ-менеджер подтвердил, что между Китаем и США сейчас идёт торговая и технологическая война. Однако компания сумела сохранить хорошие бизнес-результаты даже под давлением Штатов.

По словам представителя Huawei, выручка компании с января по сентябрь 2019 года выросла до $85,6 млрд. Рост составил 24,4%. По предварительной оценке Huawei, годовые результаты будут примерно такими же, как в 2018.

Напомним, общая выручка компании в прошлом году составила $107,16 млрд, а чистая прибыль — $8,81 млрд.