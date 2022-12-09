Давно пора: М.Видео и Эльдорадо начали объединять в единые магазины

Стоит отметить, что магазины в обычном формате под брендами М.Видео и Эльдорадо тоже работают. В новых магазинах покупателю будет доступен полный ассортимент Группы, они смогут заказать отсутствующий товар с доставкой домой или в любой магазин М.Видео или Эльдорадо, получить онлайн-заказы с платформы любого бренда, применить бонусные рубли двух ритейлеров.

В Тольятти и Рязани уже начали работу девять магазинов формата «Эльдорадо + М.Видео». Компания отметила, что за полтора месяца пилотного проекта россияне уже воспользовались услугой. Чаще всего самовывоз из новых магазинов использовали для смартфонов, телевизоров, кухонной техники, товаров для красоты и здоровья.