Наука и технологии
11:06, 09 декабря 2022
1 мин.

Давно пора: М.Видео и Эльдорадо начали объединять в единые магазины

Пока в двух городах России

Группа М.Видео-Эльдорадо решила открыть объединённые магазины «Эльдорадо + М.Видео». Пока в тестовом режиме в Тольятти и Рязани.

Давно пора: М.Видео и Эльдорадо начали объединять в единые магазины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Стоит отметить, что магазины в обычном формате под брендами М.Видео и Эльдорадо тоже работают. В новых магазинах покупателю будет доступен полный ассортимент Группы, они смогут заказать отсутствующий товар с доставкой домой или в любой магазин М.Видео или Эльдорадо, получить онлайн-заказы с платформы любого бренда, применить бонусные рубли двух ритейлеров.

В Тольятти и Рязани уже начали работу девять магазинов формата «Эльдорадо + М.Видео». Компания отметила, что за полтора месяца пилотного проекта россияне уже воспользовались услугой. Чаще всего самовывоз из новых магазинов использовали для смартфонов, телевизоров, кухонной техники, товаров для красоты и здоровья.

Источник:Группа М.Видео-Эльдорадо
Теги:
#«Эльдорадо»
,
#Россия
,
#магазин
Новости партнеров
Новости партнеров