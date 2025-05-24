Dawn Aerospace начала продажи суборбитального космоплана Aurora

В отличие от традиционных запусков, компания будет продавать сам аппарат, а не только услуги запуска. Таким образом, клиенты смогут самостоятельно использовать Aurora, как авиакомпании используют самолёты.

Aurora взлетает с обычной взлётной полосы, разгоняется до скорости в 3,5 раза выше скорости звука и проводит около 3 минут в условиях невесомости. Весь полёт длится около 30 минут, включая возврат на Землю и посадку. Аппарат многоразовый, его можно подготовить к следующему полёту всего за 4−6 часов.

Стоимость одного полёта может начинаться от $ 100 000.