Dawn Aerospace начала продажи суборбитального космоплана Aurora

Опубликовано 24 мая 2025, 07:301 мин.
Dawn Aerospace начала продажи суборбитального космоплана AuroraОдин полет от 100 тысяч долларов
Новозеландская компания Dawn Aerospace объявила о начале продаж своего беспилотного космоплана Aurora. Он способен поднимать до 6 кг груза на высоту 100 км — это граница космоса. Первые поставки запланированы на 2027 год.
© Dawn Aerospace
В отличие от традиционных запусков, компания будет продавать сам аппарат, а не только услуги запуска. Таким образом, клиенты смогут самостоятельно использовать Aurora, как авиакомпании используют самолёты.
Aurora взлетает с обычной взлётной полосы, разгоняется до скорости в 3,5 раза выше скорости звука и проводит около 3 минут в условиях невесомости. Весь полёт длится около 30 минут, включая возврат на Землю и посадку. Аппарат многоразовый, его можно подготовить к следующему полёту всего за 4−6 часов.
Стоимость одного полёта может начинаться от $ 100 000.