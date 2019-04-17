Ровно 42 года назад на Apple впервые свалился успех

17 апреля 1977 года Стив Джобс и Стив Возняк представили персональный компьютер Apple II на выставке West Coast Computer Fair в Сан-Франциско. В отличие от дебютного Apple I, который не вышел в широкую продажу, второе поколение «яблочных» компьютеров стало знаковым для компании — всего было продано, по разным подсчётам, от 5 до 6 миллионов Apple II, после чего модель была признана самым успешным ПК своего времени.