День, когда появилось спутниковое телевидение

А ещё в этот день...

24 апреля 1946 года поднялся в воздух МиГ-9 — первый советский самолёт с турбореактивным двигателем. После Второй мировой войны Советский Союз бросил силы на создание реактивной техники — из-за рубежа начали поступать сообщения, что Германия, Великобритания и США уже завершают свои разработки, и технологическое отставание было необходимо срочно сокращать.

Разработка таких машин стартовала ещё в 1936 году, однако в военное время была свёрнута. После войны за звание первого изготовителя реактивной техники конкурировали конструкторские бюро Микояна, Яковлева, Лавочкина и Сухого. В результате противостояния талантливых инженеров МиГ-9 удалось увековечить себя, поднявшись в воздух лишь на 2 часа раньше уже готовящегося к полёту Як-15.