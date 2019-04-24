День, когда появилось спутниковое телевидение

24 апреля 1962 года в США состоялась первая передача спутникового телесигнала между городами. Это событие закрепилось в истории, как день рождения спутникового телевидения. Учёные из Массачусетского технологического института транслировали аббревиатуру «M.I.T.» на расстояние, равное ~4300 км при помощи спутника NASA Эхо-1.
Спутник был довольно примитивен и обходился без каких-либо ретрансляторов: он представлял собой «баллон» из тонкой полиэфирной плёнки с алюминиевым напылением и всего лишь отражал полученный с Земли сигнал. Из-за электрических помех в атмосфере изображение было слабым и неустойчивым, но сам факт ретрансляции сигнала между двумя наземными станциями стал огромным событием для гражданской спутниковой связи.
А ещё в этот день...
24 апреля 1946 года поднялся в воздух МиГ-9 — первый советский самолёт с турбореактивным двигателем. После Второй мировой войны Советский Союз бросил силы на создание реактивной техники — из-за рубежа начали поступать сообщения, что Германия, Великобритания и США уже завершают свои разработки, и технологическое отставание было необходимо срочно сокращать.
Разработка таких машин стартовала ещё в 1936 году, однако в военное время была свёрнута. После войны за звание первого изготовителя реактивной техники конкурировали конструкторские бюро Микояна, Яковлева, Лавочкина и Сухого. В результате противостояния талантливых инженеров МиГ-9 удалось увековечить себя, поднявшись в воздух лишь на 2 часа раньше уже готовящегося к полёту Як-15.
В сравнении с поршневыми конкурентами МиГ-9 был очень технологичным истребителем — первые испытания показали, что самолёт способен развивать скорость 920 км/ч на высоте 5000 м менее, чем за 5 минут. Модель вышла в серию и была выпущена в количестве 602 экземпляров.
24 апреля 2009 года компания Apple сообщила, что приложения в магазине App Store были загружены свыше 1 млрд раз. Такого результата компании удалось достичь всего спустя 9 месяцев после открытия магазина приложений для iPhone и iPod.
Незадолго до этого Apple презентовала на официальном сайте счётчик, в котором шёл обратный отсчёт с отображением каждой новой загрузки и их общего числа. Все пользователи, которые загрузили приложения с начала акции до преодоления рубежа в 1 млрд, становились участниками лотереи, в которой разыгрывалась подарочная карта iTunes на 10 тысяч долларов, медиаплеер iPod touch, устройство для беспроводного копирования и хранения данных Time Capsule и ноутбук MacBook Pro.
Первые 500 миллионов загрузок были совершены в течение полугода со дня запуска онлайн-магазина App Store, а на загрузку еще 500 миллионов приложений понадобилось почти в два раза меньше времени.