Кольца Урана можно сфотографировать лишь раз в полвека. Сегодня годовщина дня, когда это случилось впервые

Именно столько времени требуется для того, чтобы Уран выровнялся по отношению к Земле настолько, чтобы кольца планеты стали отчётливо видны.
В отличие от знаменитых колец Сатурна, которые были открыты ещё в 16 веке, о смеси пыли и льда, вращающейся вокруг Урана стало известно сравнительно недавно — в 1977 году. Как оказалось, вокруг планеты выстроились целых 13 колец и, в отличие от сияющих ледяных колец Сатурна, у планеты, названной в честь бога неба, состоят, в том числе, из радиоактивной органики.
Учёные предполагают, что кольца вокруг планет образовались из обломков кометы или астероида, которым не повезло оказаться в зоне действия сил притяжения планеты. После того, как чужеродное тело разорвало на кусочки, его остатки смешались с верхним слоем облаков и, из-за многочисленных столкновений и центробежной силы, превратились из спутников планеты в плоские вращающиеся элементы.
Правда, и без колец Уран остаётся крайне недружелюбной к человечеству: помимо упомянутой выше силы притяжения на планете зарегистрированы перепады температур от -224 до 4775 градуса по Цельсию, а на поверхности планеты нет даже почвы — Уран состоит из льда, метана, воды и аммиака. Солнечного света в достаточных для жизни количествах на планете тоже нет. Так что яблони цвести на этой планете точно не будут.
14 августа 1894 года британские учёные показали радиотелеграф. Оливер Лодж и Александр Мирхед передали радиосингал азбуки Морзе на расстояние 135 метров, в соседний корпус Оксфордского университета.
Приёмник радиосигнала содержал когерер (резистор, который может изменять сопротивление между двумя значениями), источник питания, реле и гальванометр (прибор для измерения силы тока). Сам резистор представлял собой стеклянную трубку с металлическими опилками, которые меняли сопротивление под влиянием радиосигнала. Чтобы радиосигнал воспринимался этим примитивным приёмником, последний нужно было регулярно встряхивать.
Это вам, конечно, не Wi-Fi и даже не радио в классическом смысле, однако в те годы человечество только начинало подступаться к «волнам Герца», как тогда называли радио, и предпринимало первые попытки передавать информацию по воздуху.
14 августа 2013 года Samsung начал продажи накопителей на революционной многослойной флеш-памяти. Изобретение было не из доступных, поэтому первыми «пощупать» SSD нового типа смогли корпоративные клиенты корейского гиганта.
Дело в том, что миниатюризация памяти (нам ведь нужны быстрые накопители с ёмкостью жёстких дисков?) привела к тому, что с традиционным планарным расположением ячеек надёжность новых SSD снижалась одновременно с приростом ёмкости. Samsung разработал 3D Vertical NAND, в которой слои памяти могут располагаться в трёх измерениях. Подробнее читайте в нашем обзоре Samsung 850 PRO.