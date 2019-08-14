Кольца Урана можно сфотографировать лишь раз в полвека. Сегодня годовщина дня, когда это случилось впервые

Учёные предполагают, что кольца вокруг планет образовались из обломков кометы или астероида, которым не повезло оказаться в зоне действия сил притяжения планеты. После того, как чужеродное тело разорвало на кусочки, его остатки смешались с верхним слоем облаков и, из-за многочисленных столкновений и центробежной силы, превратились из спутников планеты в плоские вращающиеся элементы.

Правда, и без колец Уран остаётся крайне недружелюбной к человечеству: помимо упомянутой выше силы притяжения на планете зарегистрированы перепады температур от -224 до 4775 градуса по Цельсию, а на поверхности планеты нет даже почвы — Уран состоит из льда, метана, воды и аммиака. Солнечного света в достаточных для жизни количествах на планете тоже нет. Так что яблони цвести на этой планете точно не будут.

14 августа 1894 года британские учёные показали радиотелеграф. Оливер Лодж и Александр Мирхед передали радиосингал азбуки Морзе на расстояние 135 метров, в соседний корпус Оксфордского университета.