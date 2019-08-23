День рождения классической операционной системы Mac OS X Jaguar — ровесницы Windows XP

Игра не могла похвастаться самой продвинутой графикой, к тому же она была первой RPG с анимированными персонажами. И персонажей, кстати, в третьей части прибавилось — вместо одного главного героя их стало сразу четыре. Правда, по карте они перемещались, как один, а увидеть их по отдельности можно было, например, во время боя с противником. Герой, а точнее герои, перемещались по внушительной карте между многочисленными мирами, зарабатывали золото и опыт, воюя с силами тьмы — различными монстрами-врагами. Причём опыт каждого героя прокачивался по-разному.

В игре было предусмотрено большое количество классов, но некоторые из них отличались друг от друга совершенно незначительно. Можно было выбрать также и пол героя, но, что любопытно, выбор отнюдь не ограничивался мужчиной и женщиной. Кроме того, персонажи регулярно хотели есть, поэтому, как только ваши запасы провизии заканчивались, начинало убывать здоровье. Также герои могли взаимодействовать не только с врагами, но и с местными жителями.

Кроме разговоров были доступны и другие действия. Например, некоторых стражников можно было подкупить, чтобы они покинули свой пост и не мешали вам на пути. Кроме путешествия по карте пешком, было предусмотрено и два вида транспорта: лошадь и корабль. Лошадь не только помогала двигаться быстрее, с её помощью игроки также тратили меньше пищи за ход и имели возможность убежать от некоторых неторопливых монстров. Корабль же был абсолютно необходим, чтобы попасть в некий мир под названием «Амброзия», где было спрятано единственное оружие против главного злодея игры — Эксодуса.