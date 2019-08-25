Почувствуй себя старым: Half-Life 2 исполнилось 15 лет

Пользователи Steam могли загрузить зашифрованные игровые файлы, которые физически хранились на жестком диске, но не могли быть использованы. В момент официального релиза контент нужно было разблокировать через Steam и приступить к игре немедленно, без долгого ожидания загрузки. Предварительная загрузка была доступна в течение нескольких недель.

Стоит добавить, что оффлайновый издатель Half-Life 2, компания Vivendi, предпринимала попытки засудить Valve за такой ход, однако процесс завершился в пользу Valve.