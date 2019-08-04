5 лет российской сотовой связи в Крыму

4 августа 1954 года состоялся первый полёт британского сверхзвукового самолёта P.1. Разрабатывать этот аппарат компания English Electric начала ещё в 1947 году (в год первого сверхзвукового полёта). Целью было создание экспериментального самолёта для изучения сверхзвуковых скоростей. Однако в тот момент все инженеры компании были загружены работами по бомбардировщику Канберра и работу над P.1 отложили. Возобновили проект лишь в 1949 году, причём модифицировали его в направлении создания истребителя-перехватчика. И в 1954 году лётчик-испытатель фирмы English Electric впервые поднял прототип в воздух. В первом полёте самолёт достиг высоты 4572 метра и скорости в 724 км/ч. Пилот остался доволен аппаратом и уже в третьем полёте впервые превысил скорость звука, причём без включения форсажа. Второй прототип взлетел лишь через год, в нём уже были установлена пара 30-мм пушек в носовой части и топливный бак на 250 галлонов.