Apple заглядывалась на гибкие смартфоны ещё 7 лет назад. Но до сих пор не выпустила ни одного

Экраны, которые предлагает Apple полые внутри и могут иметь любую форму, которую только захочется. Пока что никаких гибких дисплеев Apple не выпустила и неизвестно, планирует ли вообще их делать. Но примечательно, что за год до этого главный конкурент компании, корейский Samsung, показали гибкий OLED-дисплей для смартфонов.

А в итоге, как вы теперь знаете, первым в мире серийным гибким смартфоном стал... китайский Royole Flexpai в январе 2019 года. Samsung выпустил первое поколение Galaxy Fold весной 2019 г., но быстренько прикрыл продажи после того, как обнаружились конструктивные недостатки. В итоге в серию смартфон вышел только осенью 2019 г. А аналогичный гибкий Huawei Mate X из-за санкций против китайской компании добрался в продажу только ближе к зиме 2019 г.