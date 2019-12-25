Ещё 14 лет назад русский язык стал самым популярным в интернете после английского, и он остался таким по сей день
Аналитическое агентство Byte Level Research сообщило, что число англоговорящих посетителей всемирной сети составляет всего 30% интернет-пользователей в мире. К 2010 году аналитики предрекали, что число «англофонов» сократится до 25% за счёт роста пользователей интернета в России, Китае и Бразилии.
«Английский язык, конечно, не растеряет своё значение для пользователей Интернета, но уже сейчас можно определённо сказать, что дальнейшее развитие сети будет идти за счёт китайского, русского, испанского и португальского языков», — заявил тогда руководитель агентства Джон Юнкер.
Русский язык ещё с начала 2000-х заполучил внушительную долю на мировой онлайн-арене: по данным исследования W3Techs, к 2013 году он выбился на второе место (после английского) по популярности в интернете. Следом идёт немецкий, испанский, французский и китайский языки.
Такая популярность вполне закономерна, поскольку на территории стран бывшего СССР русский язык удерживает безоговорочное лидерство по распространённости: к числу лидеров по русскоговорящим сайтам относится Украина (79,0%), Белоруссия (86,9%), Казахстан (84,0%), Узбекистан (79,6%), Киргизия (75,9%) и Таджикистан (81,8%).
По состоянию на 2019 г. большинство сайтов в мире остаются англоязычными, но русскоязычный сегмент интернет-ресурсов по-прежнему сохраняет второе место.
Правда, если учитывать не язык сайтов, а родной язык пользователей интернета, картина выглядит уже не настолько радужной — там, где испанский язык складывается из пользователей Испании + Латинской Америки, а французский — из Франции + Канады, Бельгии, Швейцарии и Африки, бывшие республики СССР, основные носители языка, в сумме выводят русский язык всего лишь на девятое место в мире.
А ещё 25 декабря...
1959 года компания Sony выпустила первый в мире портативный телевизор TV8-301. Эта модель также ознаменовалась полным отказом от проекционной конструкции ТВ в пользу перехода на транзисторные полупроводниковые технологии. То есть, миниатюризация телевизионных микросхем уже была недалека от современных стандартов, а самым громоздким элементом в конструкции транзисторных ТВ стал кинескоп. Телевизор работал от двух 6-вольтовых батареек или сети.
Восьмидюймовый телевизор весил 4 килограмма и в силу новизны конструкции хвалёной японской надёжностью ещё не отличался. Да и стоил он непомерных $249,95, что соответствует сегодняшним $2000. Даже самим японцам пришлось бы работать пять месяцев подряд для покупки такого телевизора.
Зато эта модель задала моду на телевидение в эпоху, когда подавляющее большинство покупателей довольствовались радиоприёмниками, и изменила дизайн телевизоров, которые прежде весили минимум 30 кг и маскировались под элемент мебели.
С этого момента, Sony заработали репутацию передового производителя электроники и уже в 1968 году выпустили цветной телевизор KV-1310 из нашумевшей серии Trinitron.
25 декабря 1968 года экипаж космического корабля «Аполлон-8» отправился на Землю после первой экспедиции к Луне. За 4 дня экспедиции астронавты Фрэнк Борман, Джэймс Ловелл, и Уильям Андерс пролетели 350 тысяч километров к спутнику Земли, попали под воздействие радиации и вышли на окололунную орбиту.
Позже члены экипажа признались, что в ходе экспедиции их больше поразила даже не Луна (которая на поверку оказалась пустыней, усеянной кратерами), а открывшийся с её орбиты вид на Землю — прежде человечество никогда не покидало гравитационного поля своей планеты.
«Аполлон-8» целых 10 раз облетел Луну (на каждый виток уходило по 2 часа времени) и всё это время астронавты проводили радио- и телетрансляции, фотографировали увиденную ими поверхность, подробно её описывали и сделали первый цветной снимок Земли с другой планеты.
Заключительную телетрансляцию «Аполлон-8» провёл 25 декабря на девятом витке вокруг Луны. Астронавты поделились впечатлением об увиденном в ходе экспедиции и поздравили землян с грядущими праздниками. «И от имени экипажа "Аполлона-8" мы уходим со словами доброй ночи, удачи, счастливого Рождества, и да благослови вас всех Бог, всех вас, на этой доброй Земле», — пожелал зрителям трансляции в 30 странах Фрэнк Борман, прежде чем космический корабль улетел за оборотную сторону спутника Земли. Обратный полёт занял 2.5 суток, за которые экипаж провёл для телезрителей экскурсию по кабине корабля.