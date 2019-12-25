Ещё 14 лет назад русский язык стал самым популярным в интернете после английского, и он остался таким по сей день

Аналитическое агентство Byte Level Research сообщило, что число англоговорящих посетителей всемирной сети составляет всего 30% интернет-пользователей в мире. К 2010 году аналитики предрекали, что число «англофонов» сократится до 25% за счёт роста пользователей интернета в России, Китае и Бразилии.

«Английский язык, конечно, не растеряет своё значение для пользователей Интернета, но уже сейчас можно определённо сказать, что дальнейшее развитие сети будет идти за счёт китайского, русского, испанского и португальского языков», — заявил тогда руководитель агентства Джон Юнкер.

Русский язык ещё с начала 2000-х заполучил внушительную долю на мировой онлайн-арене: по данным исследования W3Techs, к 2013 году он выбился на второе место (после английского) по популярности в интернете. Следом идёт немецкий, испанский, французский и китайский языки.

Такая популярность вполне закономерна, поскольку на территории стран бывшего СССР русский язык удерживает безоговорочное лидерство по распространённости: к числу лидеров по русскоговорящим сайтам относится Украина (79,0%), Белоруссия (86,9%), Казахстан (84,0%), Узбекистан (79,6%), Киргизия (75,9%) и Таджикистан (81,8%).

По состоянию на 2019 г. большинство сайтов в мире остаются англоязычными, но русскоязычный сегмент интернет-ресурсов по-прежнему сохраняет второе место.