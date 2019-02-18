День, когда полетел «нулевой» Спейс шаттл

18 февраля 1977 года свой первый экспериментальный полет совершил шаттл «Энтерпрайз». Первоначально космический корабль планировали назвать «Конституцией», но вмешались фанаты фильма «Звездный путь».

Важны несколько моментов. Во-первых, «Энтерпрайз» никогда не был в космосе. Шаттл разработали для экспериментов и тренировок. Во-вторых, свой первый полет челнок провел будучи закрепленным… на самолете. Для этого реконструировали версию «Боинг-747». В-третьих, 18 февраля 1977 года шаттл запустили в небо без экипажа. Первый экспериментальный полет с людьми на борту совершили лишь 18 июня 1977 года. Первый свободный полет (с приземлением без «Боинга») — 12 августа того же года. «Энтерпрайз» пробыл в небе 5 минут 21 секунду, поднялся на высоту 7346 метров, разогнался до 499 км/час и приземлился на поверхность высохшего озера.

Первым космическим челноком, побывавшем в космосе, стал «Колумбия». Его начали собирать еще в 1975 году, а запустили в 1981 году. К сожалению, 1 февраля 2003 года при входе в атмосферу Земли перед посадкой «Колумбия» потерпел катастрофу. Это было 28-е путешествие космического летательного аппарата. Далее в космосе побывали челноки «Дискавери», «Атлантис» и «Индевор». Шаттл «Челленджер» взорвался уже на старте в 1986 году.