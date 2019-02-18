День, когда полетел «нулевой» Спейс шаттл

18 февраля 1977 года свой первый экспериментальный полет совершил шаттл «Энтерпрайз». Первоначально космический корабль планировали назвать «Конституцией», но вмешались фанаты фильма «Звездный путь».
Важны несколько моментов. Во-первых, «Энтерпрайз» никогда не был в космосе. Шаттл разработали для экспериментов и тренировок. Во-вторых, свой первый полет челнок провел будучи закрепленным… на самолете. Для этого реконструировали версию «Боинг-747». В-третьих, 18 февраля 1977 года шаттл запустили в небо без экипажа. Первый экспериментальный полет с людьми на борту совершили лишь 18 июня 1977 года. Первый свободный полет (с приземлением без «Боинга») — 12 августа того же года. «Энтерпрайз» пробыл в небе 5 минут 21 секунду, поднялся на высоту 7346 метров, разогнался до 499 км/час и приземлился на поверхность высохшего озера.
Первым космическим челноком, побывавшем в космосе, стал «Колумбия». Его начали собирать еще в 1975 году, а запустили в 1981 году. К сожалению, 1 февраля 2003 года при входе в атмосферу Земли перед посадкой «Колумбия» потерпел катастрофу. Это было 28-е путешествие космического летательного аппарата. Далее в космосе побывали челноки «Дискавери», «Атлантис» и «Индевор». Шаттл «Челленджер» взорвался уже на старте в 1986 году.
21 июля 2011 года приземлился последний челнок — «Атлантис». Так закончилась американская кампания «Космическая транспортная система», а шаттлы «разбрелись» по музеям. За 30 лет программы эти многоразовые космические корабли совершили 135 полетов.
Неудачные полеты, завершившиеся трагедией, несомненно, повлияли на сворачивание программы поддержки шаттлов. Однако не менее значимой причиной стала элементарная дороговизна как производства, так и содержания челноков. Даже с учетом их «многоразовости».
18 февраля 2007 года компания Super Talent выпустила в продажу первые комплекты оперативной памяти DDR3. Модули работали на эффективных частота 800 МГц, 1066 МГц, 1333 МГц и 1600 МГц соответственно.
DDR3 — самый настоящий долгожитель. Большинство компьютерных платформ по-прежнему работают с этой памятью. Частоты за прошедшие годы, правда, существенно увеличились. Сегодня никого не удивишь китом с эффективной частотой 3000 МГц и выше. Таких скоростей DDR2 даже не снилось.
Когда Intel выпустила первую массовую платформу LGA1151 для процессоров Skylake, поддерживающую одновременно и работу c DDR3, и c DDR4, наш эксперимент показал, большой разницы между стандартами не наблюдается. Точно в такой же ситуации оказалась DDR3, сменив DDR2. Ровно до тех пор, пока не увеличилась частота и не снизились тайминги.
2016 год стал лебединой песней для DDR3. Уже в 2017 году все актуальные компьютерные платформы окончательно перешли на DDR4.
18 февраля 2014 года NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX 750 Ti — своего первого представителя на архитектуре Maxwell. «Зеленым» удалось сделать невозможное. В рамках одного и того же техпроцесса (28 нанометров) производитель значительно снизил энергопотребление всех без исключения видеочипов. Без потери производительности.
Конкретно GeForce GTX 750 Ti быстрее GeForce GTX 650 Ti, но не требует дополнительного питания, так как потребляет всего 60 Вт. Есть более впечатляющие примеры. Например, GeForce GTX 980 при схожем с GeForce GTX 780 Ti уровне быстродействия потребляет где-то на 100 Вт меньше: 165 Вт против 250 Вт. Появление архитектуры Maxwell поспособствовало тому, что в игровые ноутбуки стали устанавливать дискретные адаптеры. Ту же GeForce GTX 980, например.