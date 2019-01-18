День рождения главного (и теперь уже почти мёртвого) конкурента Google

За два десятилетия Yahoo! прошла взлёты и падения, и всегда оставалась на слуху — в XXI веке, как правило, в плохих новостях. Взмыв на вершину Интернета к 98 году (тогда Yahoo! стал самым посещаемым сайтом на планете), к началу 2000 года компания стоила 100 миллиардов долларов. Тогда «Яху» был, конечно, уже не просто каталогом сайтов. Он превратился в полноценный портал с персонализированной сводкой новостей, погодой, котировками акций, почтой и поиском по Сети.

Позже было падение до $10 млрд, покупка и удушение бездействием нескольких популярных сайтов, предложение от Microsoft на 45 миллиардов долларов, отказ и партнёрство в поиске, череда гендиректоров и хаотичный менеджмент. Сейчас Yahoo! продолжает терять пользователей, но делает это с задором и огоньком в глазах — как в старые добрые времена.

18 января 2005 года увидел свет самый большой современный пассажирский самолёт — Airbus A380. Разработка огромного двухпалубного воздушного судна, известного в народе как Superjumbo, началась ещё в середине 90-х, а в этот день в 2005-м году A380 предстал перед публикой в Тулузе. Первого полёта пришлось ждать еще три месяца.