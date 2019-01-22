День, когда картинки научились передавать через проводные телефоны

В таких условиях разочаровавшийся в военном применении бомбы Оппенгеймер перестал быть угодным американскому правительству. Ему припомнили брак с женой-коммунисткой, обвинили его в шпионаже и отлучили он научной деятельности. В личном деле физика-ядерщика значилось обвинение «будучи председателем Консультативного комитета Комиссии по атомной энергии, он решительно выступал против создания водородной бомбы. Он продолжал вести агитацию против этого проекта даже после того, как президент Трумэн дал комиссии приказ приступить к исследовательским работам».

Оппенгеймер уволился из упомянутой выше Комиссии раньше, чем против него настроили общество и учёных, поэтому отправить учёного за решётку ФБР не удалось. Кроме того, его поддерживали многие коллеги, в том числе и Альберт Эйнштейн.

Создатель атомной бомбы выбыл из науки до конца жизни, много курил и в 1966 году умер от рака горла. После смерти Оппенгеймера о его многолетнем судебном преследовании никто не вспоминал, а газеты пестрили заголовками о «трагической кончине великого отца атомной бомбы и патриота США».

22 января 1970 года был открыт первый рейс Boeing 747 — самого знаменитого авиалайнера в мире. Самолет вышел небывало удачным и активно использовался целых 36 лет подряд, оставаясь все эти годы самым вместительным и длинным пассажирским самолётом в мире.

В 1960-е годы считалось, что пассажирские самолёты уже скоро поголовно станут сверхзвуковыми, поэтому изначальная миссия модели 747 заключалась в перевозке грузов. Но интерес к самолету был таков, что Boeing не только переоборудовали его под пассажирский, но и выпустили в несколько раз больше лайнеров, чем изначально планировали.