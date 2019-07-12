На чём играли в СССР до появления «Электроники» и «Тетриса»?

12 июня 1995 года Тату Улёнен представил протокол SSH (Secure Shell). Исследователь Технологического университета Хельсинки хотел найти альтернативу уже существовавшим тогда rsh, rcp, telnet и rlogin, которые были подвержены частым атакам с последующим перехватом данных.

SSH даёт возможность безопасно передавать данные в сетях, используя для этого три протокола: протокол аутентификации, протокол соединения и протокол транспортного уровня, который позволяет шифровать и сжимать данные. Чаще всего SSH используется для удалённого управления компьютерами на базе операционных систем семейства Unix.

К концу 1995 года новым протоколом пользовалось уже приблизительно 20 000 человек из 15 стран. Большой популярности SSH способствовало то, что его создатель не стал брать денег за использование своего решения.