Как Microsoft запатентовала даже имена файлов

Наверное, мало кто из читателей помнит, но во времена MS-DOS имя файла могло содержать всего 8 символов, а его расширение — всего 3. Microsoft придумала хранить длинные имена отдельно, а для того, чтобы с ними можно было работать на компьютерах со старыми операционными системами, сокращать имена определённым методом: они получали вид MICROS1.TXT.

А ещё в этот день...

6 июля 1920 года впервые в авиации использовали радиокомпас. Сейчас это кажется смешным, но в те времена самолёты ориентировались точно так же, как водители автомобилей — по дорогам. Ну, или по рекам и другим немногочисленным крупным объектам, заметным с воздуха. Это было не очень удобно, но годилось для навигации при полётах над населёнными территориями суши. Однако в XX веке начались трансатлантические перелёты, а в океане ориентиров почти нет.

В этот день 90 лет назад из Хемптон Роудз, Виргиния вылетел самолёт, на котором был установлен экспериментальный радиокомпас. По сути это был приёмник с несколькими направленным антеннами. Сравнивая сигналы, полученные с разных сторон, компас определял направление к радиомаяку. Самолёт поднялся в воздух с заданием взять курс на броненосец Огайо, находившийся в неизвестной пилотам точке у побережья. Через несколько минут после взлёта, экипаж принял сигнал, а через полтора часа воздушное судно достигло цели.