Компьютерные игры научились повторять движения тела ещё в 2009 году. Почему мы снова вернулись к геймпадам?
Это был ещё не выпуск готового продукта, а заявка скорого серийного производства проекта «Natal» (кодовое имя «Кинекта» на тот момент) для разработчиков. Впрочем, даже имеющаяся информация взбудоражила геймеров по всему миру.
Kinect стал ответом на успех приставки Nintendo Wii, которая открыла целое направление домашнего игрового спорта. Но пользователь Wii должен был держать в руке пульт, а система Microsoft «видит» игроков оптической камерой и объёмным датчиком (он излучает в инфракрасном диапазоне и принимает отраженный сигнал) — пультом выступает всё тело геймера. А обрабатывала сигналы консоль Xbox 360, хотя чуть позже появилась и поддержка персональных компьютеров на базе Windows.
И это был прорыв! Игроки могли замахнуться ногой и «ударить» мячом по воротам в футбольном симуляторе так, как хотели. Замахнуться виртуальной битой в бейсболе, замахиваться виртуальным шаром и сбивать кегли в боулинге, научиться танцевать или даже научиться боксировать в симуляторе единоборств. Kinect называли технологией будущего, предсказать которую не могли даже самые смелые фантасты.
Несмотря на многочисленные недостатки, за первые 60 дней продажи контроллера достигли 8 миллионов штук.
Главный конкурент Microsoft, компания Sony, тоже выпустила аналогичный контроллер Move для PlayStation 3, но отнеслась к идее без энтузиазма и почти не продвигала идею бесконтактного гейминга.
Вторая версия Kinect была запущена одновременно с Xbox One в 2013 году и стала её неотъемлемой частью. И это вызвало негатив игроков, которым был нужен только геймпад — из-за Kinect 2.0 консоль была на $100 дороже аналогичной по классу Sony PlayStation 4, что повышало порог вхождения для любителей игр с традиционным управлением и плохо сказывалось на продажах.
В итоге Kinect начали продавать отдельно от Xbox One, и... Xbox начал продаваться хорошо, а вот футуристичный контроллер продавался плохо — пользователям приелась некогда новаторская методика управления, и многие попросту не хотели играть иначе, чем в расслабленноё позе на диване. После того, как огромные средства на разработку эксклюзивных игр для Kinect и отладку его работы в общеизвестных тайтлах не окупились на этапе запуска Xbox One, Microsoft махнула рукой на своё детище, почти перестала поддерживать разработчиков новых игр для Kinect 2.0, а в 2017 году, когда о Кинекте де-факто уже давно забыли, заявила об официальной смерти и прекращении производства контроллера.
Слабая популярность Kinect, помимо лени и нежелания покупателей размахивать руками-ногами, объяснялась ещё и плохой точностью работы сенсора — в действительно динамичных играх с постоянным движением (а не кратковременным, как в симуляторах с каким-то отдельным упражнением) его быстродействия и точности недоставало. В итоге игроки терпели неудачу в играх из-за некорректной работы контроллера, разочаровывались и писали об этом в сети, а дальше свою работу делало «сарафанное радио». Да и для корректной работы сенсоров Kinect требовалась огромных размеров комната, которая была в квартирах и домах далеко не всех покупателей.
Таким образом одно из перспективных изобретений для игр будущего потерпело громкую неудачу. Однако Microsoft сообщает, что часть наработок Kinect будет воплощена в серии фирменных шлемов виртуальной реальности HoloLens.
А ещё 1 июня...
...1880 года появился первый в мире таксофон. Телефонная компания в американском штате Коннектикут открыла первую публичную телефонную будку. Правда, тот таксофон не был автоматическим, платить за разговор нужно приставленному к нему сотруднику. На то, чтобы приладить к аппарату механизм приёма монет, ушло 9 лет — в 1889 году «бесчеловечный» таксофон появился в отделении банка Hartford. Обслуживала его уже другая компания, но, что интересно, дело было в том же штате. Тот телефонный автомат работал по схеме постоплаты: монеты нужно было опускать уже после разговора.
Мобильная связь обрекла таксофоны на «вымирание». Впрочем, многие телефонные компании стараются найти выход их положения. Поскольку к каждой будке проведён канал связи, их можно использовать для других услуг. Например, в некоторых странах таксофоны стали раздавать интернет по Wi-Fi.
1 июня 1965 года учёные поймали реликтовое излучение — отголосок Большого взрыва , в котором родилась наша Вселенная. Вообще говоря, получившие сигнал Арно Пензиас и Роберт Вудроу Вильсон занимались совсем другими вещами — они делали прибор для экспериментов в радиоастрономии и спутниковой связи. Но аппарат постоянно принимал шум, который должно излучать тело температурой около 3,5 Кельвина (то есть на три с половиной градуса теплее абсолютного нуля). Посоветовавшись с коллегами, учёные поняли, что это и есть реликтовое излучение. В 1978 году они получили за своё открытие Нобелевскую премию.
Это излучение появилось через несколько миллионов лет после Большого взрыва. Когда вещество охладилось до 3000 К, частицы начали группироваться в атомы, и между ними появилось свободное пространство — путь для излучения. Именно его мы и можем принимать сегодня. Из-за расширения Вселенной спектр излучения со временем сместился в более «холодные» области, и теперь оно имеет температуру 2,725 Кельвина.