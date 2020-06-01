Компьютерные игры научились повторять движения тела ещё в 2009 году. Почему мы снова вернулись к геймпадам?

Несмотря на многочисленные недостатки, за первые 60 дней продажи контроллера достигли 8 миллионов штук.

Главный конкурент Microsoft, компания Sony, тоже выпустила аналогичный контроллер Move для PlayStation 3, но отнеслась к идее без энтузиазма и почти не продвигала идею бесконтактного гейминга.

Вторая версия Kinect была запущена одновременно с Xbox One в 2013 году и стала её неотъемлемой частью. И это вызвало негатив игроков, которым был нужен только геймпад — из-за Kinect 2.0 консоль была на $100 дороже аналогичной по классу Sony PlayStation 4, что повышало порог вхождения для любителей игр с традиционным управлением и плохо сказывалось на продажах.

В итоге Kinect начали продавать отдельно от Xbox One, и... Xbox начал продаваться хорошо, а вот футуристичный контроллер продавался плохо — пользователям приелась некогда новаторская методика управления, и многие попросту не хотели играть иначе, чем в расслабленноё позе на диване. После того, как огромные средства на разработку эксклюзивных игр для Kinect и отладку его работы в общеизвестных тайтлах не окупились на этапе запуска Xbox One, Microsoft махнула рукой на своё детище, почти перестала поддерживать разработчиков новых игр для Kinect 2.0, а в 2017 году, когда о Кинекте де-факто уже давно забыли, заявила об официальной смерти и прекращении производства контроллера.