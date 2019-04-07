Шлем виртуальной реальности HoloLens 2 помог американским военным тренироваться

Работу шлема увидели журналисты CNBC. Один из них сравнил опыт использования шлема с игрой в Call of Duty. Устройство позволяет посмотреть расположение своего отряда на карте, отображает компас и даже прицельную сетку оружия. В гарнитуру встроен тепловизор, позволяющий увидеть врага в темноте.

Во время тренировок система IVAS также предоставляет солдатам данные о частоте их сердечных сокращений и направлении взгляда. Эти опции помогают улучшить эффективность поведения солдат в бою.

Демонстрация проводилась с целью показать журналистам, что современные технологии в армии не становятся разрушительным инструментом, а наоборот помогают военным снизить количество жертв. Например, с помощью HoloLens 2 солдаты лучше ориентируются во время боя, что может сократить потери среди мирного населения, которое случайно там окажется.