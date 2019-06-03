Куда исчезли все качественные дешёвые ноутбуки с маленьким экраном

3 июня 2008 года компания Intel запустила линейку процессоров Atom. Премьера состоялась на выставке Computex 2008 в Тайбэе, где сразу же были представлены и первые нетбуки на Intel Atom. Правда, надолго популярности таких компьютеров не хватило — процессоры Intel Atom развивались слишком медленно, модели на процессорах Intel Core 2 Duo и даже Intel Pentium (урезанных версиях Core i3, а не тех, которые сегодня делают из планшетных процессоров) были слишком дорогими. В итоге, с выходом Apple iPad в 2010 году, уже в 2011 года планшеты на iOS и Android превзошли нетбуки по продажам. А уже в 2012 году первопроходцы рынка нетбуков, ASUS и Acer, заявили, что больше не будут выпускать технику такого типа.

Сейчас нетбуки практически вымерли как класс, их идеологическое место (пригодный к использованию недорогой ноутбук) заняли полноразмерные бюджетные модели с экраном 15.6", а компактные ноутбуки сегодня — это ультрабуки, модели с экраном 13.3"-14" за 50-70 тысяч рублей. Как ни странно, желающих купить мощные дорогие ноутбуки оказалось даже больше, чем тех, кто попал маломощные дешёвые модели на пике популярности нетбуков.