Куда исчезли все качественные дешёвые ноутбуки с маленьким экраном

3 июня 2008 года компания Intel запустила линейку процессоров Atom. Премьера состоялась на выставке Computex 2008 в Тайбэе, где сразу же были представлены и первые нетбуки на Intel Atom. Правда, надолго популярности таких компьютеров не хватило — процессоры Intel Atom развивались слишком медленно, модели на процессорах Intel Core 2 Duo и даже Intel Pentium (урезанных версиях Core i3, а не тех, которые сегодня делают из планшетных процессоров) были слишком дорогими. В итоге, с выходом Apple iPad в 2010 году, уже в 2011 года планшеты на iOS и Android превзошли нетбуки по продажам. А уже в 2012 году первопроходцы рынка нетбуков, ASUS и Acer, заявили, что больше не будут выпускать технику такого типа.
Сейчас нетбуки практически вымерли как класс, их идеологическое место (пригодный к использованию недорогой ноутбук) заняли полноразмерные бюджетные модели с экраном 15.6", а компактные ноутбуки сегодня — это ультрабуки, модели с экраном 13.3"-14" за 50-70 тысяч рублей. Как ни странно, желающих купить мощные дорогие ноутбуки оказалось даже больше, чем тех, кто попал маломощные дешёвые модели на пике популярности нетбуков.
3 июня 1785 года французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал первый в мире парашют. Эскизы парашюта были найдены ещё в записях Леонардо да Винчи, однако именно Бланшар преподнес парашют как обязательное спасательное средство при крушении воздушного шара.
Испытать первый парашют на себе Бланшар, тем не менее, не решился — вместо этого он сбросил с высоты 300 метров собаку. На следующих испытаниях (в 1786 году, Гамбург) парашютистом поневоле стал баран. А первым человеком, который прыгнул с парашютом, стал французский аэронавт Андре-Жак Гарнере уже 12 лет спустя.
А повсеместно используемый сегодня ранцевый парашют в 1911 создал выпускник Киевского военного училища и актёр по профессии — Глеб Евгеньевич Котельников. Он сделал это под впечатлением от гибели авиатора Мациевича, который трагически погиб на Всероссийском празднике воздухоплавания.
3 июня 1875 года Александр Грэхэм Белл впервые осуществил передачу речи с помощью магнитного микрофона «гармонического телеграфа». Этот эксперимент в конечном итоге привел к созданию телефона, первое успешное испытание которого состоялось в этот же день, спустя пять лет (1880). Правда, изначально устройство называлось фотофоном.
3 июня 1994 года Casio и Palm Computing выпустили дебютный КПК Zoomer. Этот аппарат впервые получил название PDA (personal digital assistant, или персональный цифровой помощник) и был призван конкурировать с Apple Newton. И, к слову, именно Zoomer сыграл значительную роль в том, что Apple свой проект свернула и уволила Джона Скалли с поста председателя совета директоров. С тех пор Apple ни разу не пыталась выйти на рынок КПК, а в 2007 году триумфально вернулась, выпустив iPhone.