Как советский беспилотник проверил Венеру на пригодность к заселению людьми

С её помощью человечеству удалось впервые измерить плотность, температуру, давление и химический состав атмосферы планеты. Кроме того, космический аппарат сумел сделать цветные снимки поверхности Венеры, что сыграло громадное значение для мировой науки.

Межпланетная станция «Венера-4» была разработана на Машиностроительном заводе имени С. А. Лавочкина. Ей удалось достичь поверхности планеты спустя 1,5 месяца после запуска с Земли и совершить успешный спуск под колоссальными перегрузками — до 300 земных ускорений (человеческое тело, к примеру, в состоянии выдержать ускорения максимум до 10g, да и то — лишь в специально подготовленном скафандре).