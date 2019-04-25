Дату отключения аналогового телевидения перенесли

Только, конечно, если оно уже не подключено у них. Как рассказал глава Минкомсвязи в 21 регионе страны отключение аналогового вещания произойдёт 14 октября. После этого россиянам предложат перейти на цифровое телевидение.

Ранее, федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы» предполагала, что отключение аналогового сигнала у федеральных телеканалов должно пройти в три этапа. Сроки для этих этапов обозначили следующие: 11 февраля, 15 апреля и 3 июня. Теперь же у россиян есть время до октября, чтобы подключить самостоятельно цифровое ТВ.