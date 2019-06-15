День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft

Свои намерения Гейтс подтвердил во время выставки CES в январе 2008 года, а в июле окунулся-таки с головой в филантропию.

15 июня 1919 года британские пилоты совершили первый в истории беспосадочный трансатлантический полёт.

Еще за шесть лет до того, в 1913 году лондонский таблоид The Daily Mail объявил награду в 10 тысяч фунтов стерлингов тому, кто долетит из любой точки США, Канады или Ньюфаундленда в любую точку Великобритании или Ирландии за 72 часа. Впрочем, состязание авиаторов пришлось отложить из-за Первой мировой войны.

14 июня 1919 года опытные британские лётчики Алкок и Браун вылетели из Сент-Джонса (Ньюфаундленд) на переделанном бомбардировщике Vickers Vimy. В пути они столкнулись со множеством трудностей: из-за поломки электрогенератора пилоты остались без радиосвязи и подогрева костюмов, затем они попали в грозу, а из-за снега, забивавшего карбюратор двигателя, Брауну даже пришлось несколько раз добираться к нему по крылу и запускать его вручную. Посадка тоже не вышла благополучной: долетев до Ирландии и увидев зелёное поле, пилоты направились к нему. Местные же жители пытались знаками показать, что это поле на самом деле является болотом и непригодно для посадки, но лётчики посчитали, что их просто приветствуют. Сразу после касания, шасси увязло в грунте, и самолёт опрокинулся. Впрочем, пилоты не пострадали. Весь полёт занял у них почти 16 с половиной часов, за которые они прошли более трёх тысяч километров.