День, когда Билл Гейтс ушел из Microsoft

15 июня 2006 года Билл Гейтс объявил о своём уходе из Microsoft. В этот день основатель компании сообщил, что в течение двух лет планирует оставить постоянную работу в ней, чтобы сосредоточиться на благотворительности.
Хотя последним продуктом, в разработке которого Гейтс принимал непосредственное участие, был выпущенный в 1983 году портативный компьютер TRS–80 Model 100, в 2000-х он не только оставался лицом компании, но также определял её стратегию и в целом руководил многими процессами.
Свои намерения Гейтс подтвердил во время выставки CES в январе 2008 года, а в июле окунулся-таки с головой в филантропию.
15 июня 1919 года британские пилоты совершили первый в истории беспосадочный трансатлантический полёт.
Еще за шесть лет до того, в 1913 году лондонский таблоид The Daily Mail объявил награду в 10 тысяч фунтов стерлингов тому, кто долетит из любой точки США, Канады или Ньюфаундленда в любую точку Великобритании или Ирландии за 72 часа. Впрочем, состязание авиаторов пришлось отложить из-за Первой мировой войны.
14 июня 1919 года опытные британские лётчики Алкок и Браун вылетели из Сент-Джонса (Ньюфаундленд) на переделанном бомбардировщике Vickers Vimy. В пути они столкнулись со множеством трудностей: из-за поломки электрогенератора пилоты остались без радиосвязи и подогрева костюмов, затем они попали в грозу, а из-за снега, забивавшего карбюратор двигателя, Брауну даже пришлось несколько раз добираться к нему по крылу и запускать его вручную. Посадка тоже не вышла благополучной: долетев до Ирландии и увидев зелёное поле, пилоты направились к нему. Местные же жители пытались знаками показать, что это поле на самом деле является болотом и непригодно для посадки, но лётчики посчитали, что их просто приветствуют. Сразу после касания, шасси увязло в грунте, и самолёт опрокинулся. Впрочем, пилоты не пострадали. Весь полёт занял у них почти 16 с половиной часов, за которые они прошли более трёх тысяч километров.
В наше время десятки самолётов совершают трансатлантические перелёты каждый день. А недавно авиакомпания-дискаунтер Ryanair даже пообещала, что стоимость такого билета вскоре составит всего 10 фунтов стерлинов.
15 июня 2005 года Microsoft выпустила «обрезанную» Windows XP Edition N, которая даже не могла воспроизводить аудиодиски. Эта версия — плод долгого противостояния между Microsoft и Европейской комиссией, которая обвиняла софтверного гиганта в недобросовестной конкуренции. По мнению антимонопольных органов, поставка Windows Media Player вместе с операционной системой лишала создателей других плееров всех шансов на долю рынка.
После назначения штрафа в полмиллиарда долларов и безуспешных апелляций, Microsoft подняла белый флаг. Новая Windows XP Edition N поставлялась без WMP и предлагала пользователю установить плеер на его выбор. Любопытно, что сама компания хотела назвать эту версию Reduced Media Edition (сравнительно корректно переводится как «Версия с урезанными мультимедийными возможностями»), но Европейская комиссия закономерно воспротивилась такой откровенности. В одобренном же названии N значит «not with Media Player» («без Media Player»).
Поскольку N Edition стоила ровно столько же, сколько и «полноценная версия», она почти никого не заинтересовала: производители компьютеров закупили около полутора тысяч лицензий. Таким образом, Microsoft практически ничего не потеряла, а антимонопольные органы успешно изобразили бурную деятельность.