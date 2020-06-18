«Длинный» Wi-Fi существует — ещё 13 лет назад он ловился с нескольких сотен километров

Аппарат на Windows 8 Pro комплектовался низковольтным процессором Core i5 поколения Ivy Bridge. При той же диагонали его разрешение было увеличено до стандартного на сегодняшний день Full HD. Правда, толщина корпуса увеличилась до 13,5 мм, а вес — до 903 граммов.

Время показало, что первый блин у Microsoft вышел комом. Если к качеству исполнения самих устройств претензий особых не было, то все шишки, как говорится, набили операционные системы. Особенно досталось Windows RT. Основная претензия — крайне малое количество софта. Здесь с наскоку не удалось навязать конкуренцию ни Google, ни Apple. Вторая претензия — неудобство управления. В феврале 2015 года Microsoft объявила, что перестанет поддерживать выход устройств на базе Windows RT. Правда, гораздо раньше от этой операционной системы отказались практически все производители планшетов и смартфонов.

А уже в июле 2015 года Microsoft представила Windows 10. В том числе и версию для мобильных устройств.