«Батька» всех современных компьютерных стрелялок, Quake, сегодня отмечает день рождения

Игра была интересна не только сюжетом, но и революционными технологиями: предметы и здания на карте представляли собой не плоские картинки («спрайты»), как это было, например, в Doom, а настоящие трёхмерные объекты.

Бета-версия Quake без одиночного режима вышла еще в феврале 96 года, и в первые же сутки после этого в интернете появились десятки игровых серверов. Но днём рождения ставшей культовой игры стоит считать именно 22 июня, когда на сайте Activision стало возможно бесплатно скачать полноценную версию с одним эпизодом.