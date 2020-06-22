«Батька» всех современных компьютерных стрелялок, Quake, сегодня отмечает день рождения
Задачей было отправиться на вражескую территорию в другое измерение и убить босса. Всего в игре было 28 уровней, разделенных на четыре эпизода.
Игра была интересна не только сюжетом, но и революционными технологиями: предметы и здания на карте представляли собой не плоские картинки («спрайты»), как это было, например, в Doom, а настоящие трёхмерные объекты.
Бета-версия Quake без одиночного режима вышла еще в феврале 96 года, и в первые же сутки после этого в интернете появились десятки игровых серверов. Но днём рождения ставшей культовой игры стоит считать именно 22 июня, когда на сайте Activision стало возможно бесплатно скачать полноценную версию с одним эпизодом.
Все саундтреки для Quake написал фронтмен группы Nine Inch Nails Трент Резнор. А логотип этого коллектива можно увидеть в игре на коробках с гвоздями для гвоздемёта.
А ещё 22 июня...
2009 года компания Kodak сообщила, что сворачивает производство цветной фотоплёнки Kodachrome 64. К концу первого десятилетия XXI века компания вынуждена была признать поражение плёнки перед «цифрой». «Кодахром» просуществовал 74 года (с 1935) и стал самым долгоживущим брендом цветной фотоплёнки.
Последняя катушка Kodachrome досталась фотографу National Geographic Стиву Маккари, который зарядил ею свой Nikon F6 и отправился на восток: в Бомбей, Раджастхан, Стамбул, Лондон — и обратно в Нью-Йорк. Конечной точкой «фотопутешествия» 14 июля 2010 года стал город Парнсон в штате Канзас, где к тому времени оставалась последняя на планете фотолаборатория, проявлявшая Kodachrome. Часть снимков была опубликована в журнале Vanity Fair, но, к сожалению, его сайт сейчас не показывает галерею.
22 июня 1973 года с орбиты Земли вернулся первый экипаж Skylab — самой первой американской орбитальной космической станции. Интересно, что команда станции, предназначенной для научных исследований, занималась в той миссии в основном ремонтом. Во время запуска Skylab были повреждены солнечные панели, из-за чего космический аппарат остался почти без электроснабжения. Астронавтам пришлось выходить в открытый космос, чтобы починить панель (сперва они попытались сделать это, высунувшись из шлюза только по пояс, но безрезультатно).
Её опередила станция Салют–1, которая вышла на орбиту еще 71-м году. Правда, она была и заметно менее просторна, и проработала всего 175 дней (а Skylab упал на Австралию, промахнувшись мимо Атлантического океана после 2249 дней вращения вокруг Земли).