Первая компьютерная матплата, в которой одновременно работают видеокарты AMD и NVIDIA

4 июня 2010 года ASUS официально анонсировала материнскую плату Crosshair IV Extreme — первое решение с поддержкой логики Lucid Hydra 200. Революционность «гидры» заключалась в том, что она позволяла объединять в одном массиве даже видеокарты от разных брендов. Естественно, речь идет о продукции компаний AMD и NVIDIA. Производительность такого тандема полностью держалась на программном обеспечении. И в некоторых играх наблюдался реальный прирост быстродействия.
Очевидно, что наличие такой технологии в коммерческих целях не было выгодно ни «красным», ни «зеленым». А потому Lucid Hydra не получила должного распространения. Да и сам чип (а вместе с ним и материнская плата) оказался слишком уж дорогим. Так что сейчас, по старинке, приходится пользоваться либо AMD CrossFire, либо NVIDIA SLI. Никакой «дружбы народов»!
4 июня 2001 года был выпущен культовый чипсет NVIDIA nForce. После покупки 3Dfx калифорнийская компания не остановилась на достигнутом. В рамках программы расширения присутствия на IT-рынке было принято решение заняться выпуском чипсетов. Весьма прибыльным делом в начале 2000-х годов. Как показало время, первый блин не вышел комом. К тому же NVIDIA вдоволь «потренировалась» совместно с Microsoft, выпустив на двоих игровую приставку Xbox. Однако первые материнские платы на презентованном весной чипсете появились лишь к концу осени.
В основе чипсета лежали два процессора. Именно процессора, но не моста. Чип IGP 128 (Integrated Graphics Processor) отвечал за работу с памятью и шиной AGP 4х и имел встроенное интегрированное графическое ядро. Число в названии означало максимальную скорость при обращении к оперативной памяти. Микросхема MCP (Media and Communications Processor) отвечала за работу с периферией. Главной особенностью IGP, сделавшей nForce легендарным, являлось наличие двух параллельных (фактически независимых) 64-разрядных контроллеров памяти DDR/SDR и управляющего ими интеллектуального блока кэширования DASP (Dynamic Adaptive Speculative Pre-processor). Эта «фишка» реально позволяла ускорить работу оперативной памяти. У конкурентов на тот момент подобных решений в наличии не было.
Набор логики просуществовал ровно год. Следом его заменил новый чипсет — nForce 2. NVIDIA активно сотрудничала как с AMD, так и с Intel. А потому материнские платы на базе этих наборов пользовались бешенной популярностью. Однако уже в марте 2008 года (спустя всего семь лет) калифорнийцы выпустили последнее поколение логики — nForce 700. Компания больше не видела смысла в этом подразделении и полностью переключила свое внимание на разработку интегральных схем для мобильных устройств. Именно с этого времени среди производителей чипсетов для настольных ПК осталось всего две компании: AMD и Intel. К тому времени «скопытилась» и VIA. Легко догадаться, что каждый производит логику исключительно для своих процессорных решений.
4 июня 2009 года GlobalFoundries продемонстрировала первую пластину с чипами, изготовленными по 28-нм техпроцессу. Уже в следующем году были представлены первые прототипы, произведенные по этой технологии. А в 2012 году — первые графические решения AMD и NVIDIA. 28-нанометровый процесс оказался настолько удачным, что использовался невероятно долго. В 2015 году вышла видеокарта NVIDIA GeForce GTX TITAN X, в основе которой лежит графический процессор GM200. Она в три раза быстрее GeForce GTX 680, анонс которой состоялся 22 марта 2012 года! Этот графический адаптер базировался на чипе GK104, который также был произведен по 28-нанометровому техпроцессу. Число транзисторов в кристалле увеличилось с 3,5 млрд до 8 млрд! Тем самым NVIDIA наглядно продемонстрировала, на что способна эта технология!
А уже в 2016 году этот техпроцесс официально ушел на покой — лидеры по производству графических адаптеров перешли на использование 14-нм технологии. Однако семь лет на рынке — это очень серьезный срок!