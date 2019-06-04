Первая компьютерная матплата, в которой одновременно работают видеокарты AMD и NVIDIA

4 июня 2001 года был выпущен культовый чипсет NVIDIA nForce. После покупки 3Dfx калифорнийская компания не остановилась на достигнутом. В рамках программы расширения присутствия на IT-рынке было принято решение заняться выпуском чипсетов. Весьма прибыльным делом в начале 2000-х годов. Как показало время, первый блин не вышел комом. К тому же NVIDIA вдоволь «потренировалась» совместно с Microsoft, выпустив на двоих игровую приставку Xbox. Однако первые материнские платы на презентованном весной чипсете появились лишь к концу осени.

В основе чипсета лежали два процессора. Именно процессора, но не моста. Чип IGP 128 (Integrated Graphics Processor) отвечал за работу с памятью и шиной AGP 4х и имел встроенное интегрированное графическое ядро. Число в названии означало максимальную скорость при обращении к оперативной памяти. Микросхема MCP (Media and Communications Processor) отвечала за работу с периферией. Главной особенностью IGP, сделавшей nForce легендарным, являлось наличие двух параллельных (фактически независимых) 64-разрядных контроллеров памяти DDR/SDR и управляющего ими интеллектуального блока кэширования DASP (Dynamic Adaptive Speculative Pre-processor). Эта «фишка» реально позволяла ускорить работу оперативной памяти. У конкурентов на тот момент подобных решений в наличии не было.

Набор логики просуществовал ровно год. Следом его заменил новый чипсет — nForce 2. NVIDIA активно сотрудничала как с AMD, так и с Intel. А потому материнские платы на базе этих наборов пользовались бешенной популярностью. Однако уже в марте 2008 года (спустя всего семь лет) калифорнийцы выпустили последнее поколение логики — nForce 700. Компания больше не видела смысла в этом подразделении и полностью переключила свое внимание на разработку интегральных схем для мобильных устройств. Именно с этого времени среди производителей чипсетов для настольных ПК осталось всего две компании: AMD и Intel. К тому времени «скопытилась» и VIA. Легко догадаться, что каждый производит логику исключительно для своих процессорных решений.