Способна ли видеокарта, которая стоила $1000 в 2015 году, нормально тянуть современные игры?

17 марта 2015 года NVIDIA представила видеокарту GeForce GTX TITAN X — самый мощный одночиповый графический адаптер на тот момент. В основу акселератора лег процессор GM200. При транзисторном бюджете в 8 млн штук чип получил 3072 CUDA-ядра, 192 текстурных блока и 96 ROP. Грубо говоря, GeForce GTX TITAN X в полтора раза мощнее GeForce GTX 980.

«Титан» был рекордсменом по количеству видеопамяти. 3D-ускоритель получил сразу 12 Гбайт «мозгов» стандарта GDDR5. Сегодня такое количество уже не кажется лишним для игр в разрешении Ultra HD, а вот в 2015 году это было событие. Действительно, GeForce GTX TITAN X — одна из первых видеокарт, которая была способна тянуть игры 2015 года в 4K.

Но все мы прекрасно понимаем, что это была скорее имиджевая модель, потому что стоила она, ни много ни мало, 1000 долларов США. За 650 вечно зеленых американских денег уже тогда можно было GeForce GTX 980 Ti, у которой чуть менее быстрый чип, а также всего 6 Гбайт памяти. В ряде случаев видеокарты демонстрировали схожую производительность.

Почивала на лаврах GeForce GTX TITAN X недолго. Уже в 2016 году NVIDIA выпустила первые видеокарты на архитектуре Pascal, перешла на 16-нанометровый техпроцесс и впервые использовала память стандарта GDDR5X.

Что осталось от производительности GTX TITAN X в новых играх, вы можете увидеть ниже в видеосравнении старого флагмана с GTX 1070 Ti — видеокартой, которая сегодня стоит 30 тысяч рублей (примерно $460).