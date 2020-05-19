Ровно 40 лет назад Apple впервые выпустила провальную технику. Не помог даже талант Джобса

Этот компьютер планировался как бизнес-ориентированный персональный компьютер и преемник Apple II, но потерпел крах. Примечательно, что это первый компьютер, при создании которого превыше всего были маркетинговые цели.

Стив Возняк курировал Apple II и считал, что ничего нового делать не нужно, ведь идеальный, по его мнению, компьютер уже создан. Apple III отошёл на откуп маркетинговому отделу и лично Стиву Джобсу. Тогда он занимал позицию вице-президента компании по научным исследованиям и разработкам. Джобс жёстко задал габариты и форму нового компьютера, а также запретил устанавливать вентиляторы, а проблему теплоотвода пришлось решать с помощью тяжёлого алюминиевого корпуса. Для нового компьютера была создана своя ОС и программы от Apple II для неё не подходили, но чтобы не потерять поклонников предыдущего поколения, оставили возможность загрузки в старом режиме.