Ровно 40 лет назад Apple впервые выпустила провальную технику. Не помог даже талант Джобса
Этот компьютер планировался как бизнес-ориентированный персональный компьютер и преемник Apple II, но потерпел крах. Примечательно, что это первый компьютер, при создании которого превыше всего были маркетинговые цели.
Стив Возняк курировал Apple II и считал, что ничего нового делать не нужно, ведь идеальный, по его мнению, компьютер уже создан. Apple III отошёл на откуп маркетинговому отделу и лично Стиву Джобсу. Тогда он занимал позицию вице-президента компании по научным исследованиям и разработкам. Джобс жёстко задал габариты и форму нового компьютера, а также запретил устанавливать вентиляторы, а проблему теплоотвода пришлось решать с помощью тяжёлого алюминиевого корпуса. Для нового компьютера была создана своя ОС и программы от Apple II для неё не подходили, но чтобы не потерять поклонников предыдущего поколения, оставили возможность загрузки в старом режиме.
Выход Apple III сопровождался огромной рекламной компанией, а все работы по Apple II были закрыты и ресурсы переброшены на новый проект. Увы, очень быстро выяснилось, что Apple III ломаются из-за перегрева, чрезмерной плотности компонентов и плохих коннекторов. Причиной провала продукта также стало и то, что качественного софта для нового компьютера ещё не было, а в режиме Apple II машину полноценно использовать невозможно, потому что разработчики заблокировали подключение внешних плат. Компьютер, конечно же, доработали, но репутация Apple была испорчена и в 1983 году IBM PC вышла на первое место по объёмам продаж, а Apple III сняли с производства уже в 1984 году.
19 мая 2008 года первый полёт совершил российский ближнемагистральный пассажирский самолёт Sukhoi Superjet 100. Этот аппарат разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии нескольких иностранных компаний и имеет сертификационное название RRJ (Russian Regional Jet). Проект самолёта стал победителем конкурса в 2003 году, а через 3 года началась сборка первого образца.
Уже в 2007 году он был доставлен в подмосковный город Жуковский для проведения статистических испытаний в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт). 14 мая 2008 года его испытали на взлётно-посадочной полосе (разгон до 162 км/ч) и через 5 дней, ровно 10 лет назад этот самолёт впервые поднялся в небо с аэродрома в Комсомольске-на-Амуре, проведя в небе 1 час 5 минут. на сегодняшний день построено 195 самолётов, из которых 8 это предсерийные образцы или испытательные модели, а 120 выполняют полёты сегодня и используются преимущественно авиакомпанией «Аэрофлот».
19 мая 2013 года американские и китайские физики сообщили о создании полностью прозрачных и гибких металлических электродов. Как говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Nanotechnology, теперь эти материалы можно использовать в качестве основы для прозрачной и гибкой электроники. Учёным, в результате экспериментов с наночастицами из оксида индия-олова (ITO) удалось сделать материал, который проводит ток не хуже обычных проводов, но при этом является полупроводником, прозрачным для видимого света. Авторы изобретения смогли избавиться и от основного недостатка и ликвидировав потерю свойств при любых сгибаниях, разработав особую технику плетения проводов. Сначала изготавливается микросетка из тонких полимерных нитей, на которую затем напыляются частицы ITO. После этого полимер удаляется из сетки с помощью растворителя и остаётся только гибкий материал из оксида индия-олова. Технология хороша тем, что в качестве исходного материала можно использовать и более дешёвые медь или алюминий. За последние несколько лет учёные уже представили прозрачные литий-ионные аккумуляторы, а также линзы с встроенным дисплеем и даже прозрачные транзисторы из графена, так что до массового появления прозрачной и гибкой техники остаётся совсем немного.