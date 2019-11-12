Пять лет назад новые ноутбуки начали продавать комплектом для самосбора. Как это было

12 ноября 1952 года свой первый полет совершил легендарный турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Даже сегодня этот самолет считается одним из самых быстрых турбированных летательных аппаратов современности. Логично, что к 2015 году Ту-95 подвергался множеству модификаций. На службу бомбардировщик-ракетоносец поступил в апреле 1956 года.

В 1949 году конструкторское бюро Андрея Туполева разработало первый межконтинентальный бомбардировщик СССР Ту-85. 11 апреля 1951 года вышло постановление Совета Министров СССР о немедленном начале разработки скоростного бомбардировщика. Уже 31 октября 1951 года были утверждены чертежи нового проекта. 20 сентября 1952 года первый экземпляр Ту-95 в разобранном виде прибыл на аэропорт в городе Жуковский. А 12 ноября 1952 года экипаж летчика-испытателя А. Д. Перелёта совершил первый экспериментальный полет на опытном образце.

Как видите, разработка и сборка первой «тушки» была произведена в кратчайшие сроки. Этому поспособствовала накалившаяся обстановка между Советским Союзом и США (читай — холодная война). К сожалению, не обошлось без трагических эксцессов. Так, 11 мая 1953 года во время испытаний на самолете в результате разрушения редуктора третьего двигателя произошел пожар. Не долетев до аэродрома порядка 40 км, экипаж покинул летательный аппарат. К сожалению, из 11 человек спастись удалось только семерым. Погиб и командир корабля А. Д. Перелёт, пытавшийся на протяжении всего времени спасти бомбардировщик. Сам самолет, потеряв третий двигатель, штопором врезался в землю близ Ногинска. Вскоре был собран второй опытный образец, а в 1956 году серийный Ту-95 поступил на вооружение военно-воздушных сил Советского Союза.