Пять лет назад новые ноутбуки начали продавать комплектом для самосбора. Как это было
Проект под названием Pi-Top окончательно оформился 12 ноября 2014 года . Корпус лэптопа напечатан на 3D-принтере. Основой же устройства являлся одноплатный компьютер Raspberry Pi с тремя модулями расширения, включая контроллер питания, мост HDMI-LVDS и контроллеры клавиатуры и тачпада. В состав Pi-Top входит 13,3-дюймовая ЖК-панель с разрешением 1280х720 пикселей, аккумулятор и USB-контроллер Wi-Fi/Bluetooth, а также сами трекпад и клавиатура. Помимо ноутбука, каждый донатер получил STL-файлы.
Следовательно, он мог самостоятельно модифицировать и распечатывать шасси ноутбука по своему вкусу и настроению.
Появление такого проекта, как Pi-Top, наглядно демонстрирует, что субкультура компьютерных энтузиастов никуда не делась. Наоборот, она только развивается и увеличивается.
А ещё 12 ноября...
...1947 года в воздух поднялся вертолет Ка-8. Этот летательный аппарат стал первой разработкой легендарного советского конструктора Н. И. Камова. Вертолет представлял собой простую конструкцию из стальной рамы и двух надувных цилиндрических баллонов.
Ка-8 оснащался двигателем мощностью 27 лошадиных сил, который позволял развивать скорость до 80 км/ч при весе порядка 320 кг. За перемещение отвечали два соосных винта диаметром 5,6 м, вращающихся в разном направлении.
12 ноября 1952 года свой первый полет совершил легендарный турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95. Даже сегодня этот самолет считается одним из самых быстрых турбированных летательных аппаратов современности. Логично, что к 2015 году Ту-95 подвергался множеству модификаций. На службу бомбардировщик-ракетоносец поступил в апреле 1956 года.
В 1949 году конструкторское бюро Андрея Туполева разработало первый межконтинентальный бомбардировщик СССР Ту-85. 11 апреля 1951 года вышло постановление Совета Министров СССР о немедленном начале разработки скоростного бомбардировщика. Уже 31 октября 1951 года были утверждены чертежи нового проекта. 20 сентября 1952 года первый экземпляр Ту-95 в разобранном виде прибыл на аэропорт в городе Жуковский. А 12 ноября 1952 года экипаж летчика-испытателя А. Д. Перелёта совершил первый экспериментальный полет на опытном образце.
Как видите, разработка и сборка первой «тушки» была произведена в кратчайшие сроки. Этому поспособствовала накалившаяся обстановка между Советским Союзом и США (читай — холодная война). К сожалению, не обошлось без трагических эксцессов. Так, 11 мая 1953 года во время испытаний на самолете в результате разрушения редуктора третьего двигателя произошел пожар. Не долетев до аэродрома порядка 40 км, экипаж покинул летательный аппарат. К сожалению, из 11 человек спастись удалось только семерым. Погиб и командир корабля А. Д. Перелёт, пытавшийся на протяжении всего времени спасти бомбардировщик. Сам самолет, потеряв третий двигатель, штопором врезался в землю близ Ногинска. Вскоре был собран второй опытный образец, а в 1956 году серийный Ту-95 поступил на вооружение военно-воздушных сил Советского Союза.
Самолет оснащен четырьмя двигателями НК-12. На каждом из них установлено по два соосных металлических четырехлопастных винта АВ-60К. Модификация НК-12МП обладает мощностью на взлетном режиме порядка 12 000 лошадиных сил. Она до сих пор является самым мощным турбовинтовым двигателем в мире.
Интересно, что 30 июля 2010 года Ту-95 установил мировой рекорд по продолжительности беспосадочного полета среди серийных самолетов — за 43 часа бомбардировщик пролетел около 30 000 километров.