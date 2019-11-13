День, когда в интернете появилась самая первая страничка
Примечательно, что для её создания учёный из Великобритании использовал обычный персональный компьютер NeXT — модель компании, которую основал Стив Джобс после ухода из Apple.
Бернерс-Ли по праву считается отцом-основателем интернета — во время работы в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) он предложил само понятие «Всемирная паутина» и изобрёл способ доступа к гипертекстовым данным, принципы которого лежат и в современном интернет-доступе.
Изначально учёный разрабатывал компьютерные приложения для научных лабораторий и обработке служебных данных, а программа Enquire, которую он написал, предназначалась для обмена научной информацией внутри организации. Для обмена данными учёные использовали доступный уже тогда протокол TCP/IP, уходящий корнями в военную сеть США ARPANET. Никто не воспринимал инициативу Бернерс-Ли всерьёз, поэтому свои разработки учёный опробовал на личном компьютере: создал первый в мире веб-сервер, браузер и редактор страниц. Современный стандарт написания адресов сайтов (URL) также относится к числу его разработок.
13 ноября 1907 года французский инженер Поль Корню стал первым в мире пилотом вертолёта. Разумеется, никаких авиационных чудес в тестовом полёте наблюдать не приходилось — летательный аппарат оторвался от земли всего на 50 см и провисел в воздухе 20 секунд. Маневрировать на экспериментальном вертолёте было невероятно сложно.
К слову, сам Корню в историческом событии был всего лишь пилотом, а до этого занимался только велосипедной техникой, двигателями и малолитражным транспортом. Тестовый вертолёт был сконструирован братьями Луи и Жаком Бреге совместно с профессором Шарлем Рише. Французам не удалось сделать вертолёт управляемым, поэтому своё изобретение они вскорости забросили до лучших времён.
Управление винтом в полёте чуть позже изобрёл авиатор из Российской империи Борис Юрьев — автомат перекоса стал прорывной технологией в авиации и наконец-то сделал возможным наклон и вертикальное перемещение винтокрылых машин.
В дальнейшем конструкцию вертолёта попытался улучшить русский конструктор Игорь Сикорский. Долгое время создание летательного аппарата, который оставался бы управляемым с пилотом в кабине, было непосильной задачей. Экспериментальная модель Сикорского (VS-300) летала в нескольких метрах от земли уже в 1939 году, но проект требовал значительных доработок и уже в 1942-м был закрыт, чтобы перевоплотиться в Sikorsky R-4 Hoverfly — первый в мире серийный вертолёт.
Новейшие вертолёты перечисленными выше недостатками уже не обладают: в 2005 году французский испытатель Дидье Дельсаль поднялся на вертолёте на самую высокую точку планеты — Эверест (8850 метров над уровнем моря). А в 2009-м группа русских пилотов совершила полёт через Атлантику на вертолётах Robinson 44 — пилоты покорили расстояние свыше 5000 км, пролегающих сквозь океан и горную местность высотой до 4500 м на серийных вертолётах.
13 ноября 1946 года учёные добились выпадения искусственного снега из облаков. К этом периоду накопилось целых два метеорологических открытия. Американский химик Бернард Воннегут изобрел иодид серебра (AgI), который вызывал кристаллизацию воды в облаках и провоцировал выпадение снега. А его коллега Винсент Шефер добился такого же эффекта с помощью сухого льда — после распыления такой смеси над горами Восточном Массачусетсе облака просыпались снегом, а человечество научилось укрощать атмосферные процессы.
Впрочем, наиболее активными противниками облаков оставались русские — борьба с осадками над Москвой в дни праздников ведёт свою историю ещё с 1980-х годов, когда была создана специальная городская служба для уменьшения осадков на время демонстраций в городе. А несколько лет спустя эти навыки пригодились уже при трагических обстоятельствах — в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году отряд метеосамолётов (переоборудованные особым образом АН-12БП «Циклон», а также Ту-16 «Циклон-Н») помогли не допустить выпадение радиоактивного дождя в близлежащие реки и водохранилища. Ан-12 обрабатывал кучево-дождевые облака в радиусе 30 км от зоны отчуждения, а Ту-16 воздействовал на атмосферные явления из стратосферы.
Самолёты распыляли специальные противодождевые порошкообразные смеси с йодистым серебром, а иногда… с цементом марки 600, который тоже оказался эффективным средством борьбы с осадками. А бывший бомбардировщик Ту-16 на службе у метеорологов подавлял конвективные облака с помощью воздушных струй — таким образом, облако разрушалось после попадания сухого воздуха из внешней среды.
Советские лётчики и метеорологи боролись с радиацией с 18 мая и до конца 1986 года.