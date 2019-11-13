День, когда в интернете появилась самая первая страничка

В дальнейшем конструкцию вертолёта попытался улучшить русский конструктор Игорь Сикорский. Долгое время создание летательного аппарата, который оставался бы управляемым с пилотом в кабине, было непосильной задачей. Экспериментальная модель Сикорского (VS-300) летала в нескольких метрах от земли уже в 1939 году, но проект требовал значительных доработок и уже в 1942-м был закрыт, чтобы перевоплотиться в Sikorsky R-4 Hoverfly — первый в мире серийный вертолёт.

Новейшие вертолёты перечисленными выше недостатками уже не обладают: в 2005 году французский испытатель Дидье Дельсаль поднялся на вертолёте на самую высокую точку планеты — Эверест (8850 метров над уровнем моря). А в 2009-м группа русских пилотов совершила полёт через Атлантику на вертолётах Robinson 44 — пилоты покорили расстояние свыше 5000 км, пролегающих сквозь океан и горную местность высотой до 4500 м на серийных вертолётах.

13 ноября 1946 года учёные добились выпадения искусственного снега из облаков. К этом периоду накопилось целых два метеорологических открытия. Американский химик Бернард Воннегут изобрел иодид серебра (AgI), который вызывал кристаллизацию воды в облаках и провоцировал выпадение снега. А его коллега Винсент Шефер добился такого же эффекта с помощью сухого льда — после распыления такой смеси над горами Восточном Массачусетсе облака просыпались снегом, а человечество научилось укрощать атмосферные процессы.

Впрочем, наиболее активными противниками облаков оставались русские — борьба с осадками над Москвой в дни праздников ведёт свою историю ещё с 1980-х годов, когда была создана специальная городская служба для уменьшения осадков на время демонстраций в городе. А несколько лет спустя эти навыки пригодились уже при трагических обстоятельствах — в ходе ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году отряд метеосамолётов (переоборудованные особым образом АН-12БП «Циклон», а также Ту-16 «Циклон-Н») помогли не допустить выпадение радиоактивного дождя в близлежащие реки и водохранилища. Ан-12 обрабатывал кучево-дождевые облака в радиусе 30 км от зоны отчуждения, а Ту-16 воздействовал на атмосферные явления из стратосферы.