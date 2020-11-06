6 ноября — день рождения игровых компьютерных видеокарт. Но это заслуга не NVIDIA, и не AMD

Незадолго до официального анонса своего изобретения Армстронг организовал эксперимент, и с крыши крупной радиовещательной компании RCA провел трансляцию органного концерта в FM и AM-режимах. Разница в охвате частот между старым форматом (до 5 кГц) и новым (50 Гц — 15 КГц) была впечатляющей, после чего переход всех имеющихся радиостанций на FM-диапазон стал лишь вопросом времени.

Правда, радиовещательные сети не спешили платить учёному за новый стандарт связи: бизнес организовывал всё новые и новые проверки патентов Армстронга, требуя у Федеральной комиссии по связи аннулировать лицензию на изобретение. Радиостанции нового образца множились, как грибы после дождя, а их создатель в это время годами просиживал в суде, отбиваясь от судебных исков и обвинений, что FM — не новый вид радио, а всего лишь «фильтр для устранения шума в общепризнанном стандарте AM». Отчасти такое противостояние радиовещатели организовали, чтобы на первых порах не вкладывать деньги в переделку развитой инфраструктуры AM-диапазона под новый стандарт.