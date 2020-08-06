Как вас обманывают производители смартфонов: 10 уловок маркетологов
Нечестное 4к разрешение
Как ни странно, но один из главных любителей кидать пыль в глаза покупателям сказками о “4к разрешении” — компания… Sony. Впрочем, памятуя историю с якобы 4K на PlayStation 4 Pro (которого толком и не было) это даже где-то логично.
На всякий случай, напомню, что истинное 4K разрешение должно иметь 2160 точек по узкой стороне, а по длинной — в зависимости от соотношения сторон. Для 16:9 это будет 3840x2160 пикселей, а для модных нынче 19.5:9 — 4680х2160 пикселей.
Смартфоны же Sony (Xperia 1, например) имеют разрешение 3840х1644 пикселей, что хоть и где-то близко, но всё же не 4K. А ещё Sony уже однажды поймали за руку на факте, когда в смартфоне с 4K-дисплеем система и запущенные игры отрисовывались в пониженном качестве 1080p. А в 4K можно было смотреть только картинки и видео. Если бы не дотошные обзорщики, об этом в своё время даже никто не узнал бы. Кстати, надо будет проверить, не обманывают ли нас сегодня...
И да, не забывайте, что разрешение 1600x720 в каком-нибудь Xiaomi Redmi 9A или Honor 9A (ох уж это разнообразие имён в смартфонах!) не имеет никакого отношения к Full HD. Это просто HD (720p) с дополнительными пикселями под экранные кнопки, и всё равно не растянутое настолько, чтобы претендовать на действительно чёткую картинку.
Кстати, современные смартфоны с разрешением выше Full HD обычно сами рекомендуют пользователю использовать всё равно именно Full HD и по умолчанию, с завода, настроены именно так. Яркий пример — Samsung S10/Note10/S20/Note20 со своими QHD-экранами 1440x3200 пикс. Заходишь в настройки свежераспакованного смартфона — а там Full HD стоит. Потому что на высокой частоте смартфон разряжается быстрее, а работает медленнее.
Частота обновления экрана 90 и 120 Гц
Продолжая рассказ про экраны нельзя не вспомнить и новую моду у производителей — экраны с частотой обновления выше 60 Гц. Тут для жульничества целое раздолье! К примеру, можно делать как Samsung — заявлять экран как QHD и 120 Гц, но на деле именно в 120 Гц смартфон работает с пониженной чёткостью (Full HD). А в Quad HD отображаются только 60 Гц. «Вам чай без сахара или без заварки?».
Или не менее весёлое жульничество в Oppo Find X2 — экран работает и в QHD, и в 120 Гц одновременно, только вот режим работы при 120 кадров в секунду поддерживается лишь встроенными приложениями и даже в Google Chrome мы видим стандартные 60 к/с. А толку от частоты обновления дисплея в 120 Гц при анимации 60 к/с абсолютно никакой. Это как купить геймерский монитор с частотой 240 Гц и запускать на нём игры с компьютера, который не тянет выдаёт в играх более 30 кадров в секунду.
А ещё неприятный факт заключается в том, что, в отличие от 120 Гц, режим 90 Гц вы вряд ли отличите с виду от 60 Гц — тут ещё и от скорости работы прошивки многое зависит зависит. Лучше качественная оптимизация при 60 Гц, чем абы что в 90 Гц. И поэтому, увы, 90 Гц во флагманских Huawei выглядят далеко не такими бодрыми, как 120 Гц в Samsung (но у Samsung более мутная картинка)
Диагональ экрана ничего не говорит о площади изображения
Экран с диагональю 6,5 дюймов — это много или мало? Наверняка вы видели все эти слайды, где производители хвалятся своими “большими” экранами. Вот только большая диагональ не всегда означает большую площадь. И всё из-за разницы в соотношении сторон.
Например, смартфон Sony Xperia 1 II имеет диагональ 6,5’’ и соотношение сторон 21:9. А смартфон Oppo Reno3 — диагональ 6,4’’ и соотношение сторон 20:9. При меньшей диагонали Reno3 имеет площадь чуть больше — 9889 мм2 вместо 9869,3 мм2 у Sony. Его экран чуть шире, но главное — и площадь покрытия корпуса у смартфона Oppo 84,2%, тогда как у Xperia II — 84%. То есть, хоть и ненамного, но Reno3 эффективнее использует свои габариты. Впрочем, вырез в экране у китайца нивелирует эту разницу.
Чем меньше ширина экрана (чем больше первая цифра у соотношения сторон: 20:9 уже, чем 19,5:9) — тем меньше его площадь при той же диагонали.
Но и процент отношения площади экрана к корпусу тоже не стоит забывать! По этому параметру Apple уже давно проигрывает вообще всем на рынке. Даже если взять свежий iPhone 11 — у него площадь покрытия экрана составляет всего 79,7%, и это без учёта огромной “моноброви”, которая дополнительно съедает полезное место! А вот у Huawei P40+ площадь покрытия составляет аж 91,6%.
То есть, если два смартфона в руке ощущаются одинаковыми, то всё равно выгоднее тот, у которого площадь покрытия экрана больше. Кстати, ширина корпуса Huawei P40+ составляет 72,6 мм, а у iPhone 11 аж 75,7 мм. То есть, в руке такой айфон держать менее удобно, а экран у него намного меньше (тут уже и из-за диагонали в том числе).
iPhone SE 2020 года тут вообще выглядит дико — у него покрытие экрана составляет всего 67,4%. Если бы его выпускали не застрявшие в прошлом веке инженеры Apple, а какая-то современная компания, то в его корпус поместился бы экран с диагональю 5,8’’ и соотношением сторон 18,5:9, площадь которого была бы больше в 1,4 раза!
Куча камер, а работают — одна-две
С какого-то времени стало ясно, что “приличный” смартфон прям категорически не может иметь мало камер. Поэтому китайцы (в основном именно они) стали изощряться — 4 камеры, 5 камер, 7 камер… А работают одна-две. Или, как у Nokia 9 PureView, сразу 5 камер из 7 работают одинаково и снимают одинаковую картинку. Можно было бы предположить, что это всё равно даст свой эффект, но нет — смартфон снимал хуже конкурентов за схожую цену.
Если посмотреть детали по камере большинства китайских смартфонов на том же GSMarena, то можно увидеть, что в этих “квадрокамерах” два из четырёх модуля — это, как правило, “макро” (которым никто не пользуется), да “depth sensor”, то бишь, сенсор глубины. Этот сенсор, в теории, должен помогать качественно размывать фон, но на деле с этим порой справляются лучше и вообще однокамерные смартфоны.
Впрочем ещё когда в айфонах появилась вторая камера, с оптическим зумом 2х, она тоже использовалась не всегда. Если освещения в кадре камере недостаточно (ну как недостаточно — в помещении с включённой люстрой на 5 60-ваттных лампочек, например), то съёмка производилась на основную, широкоугольную камеру, и с неё делался кроп.
100500 мегапикселей
Гонка мегапикселей, которая, казалось, уже завершилась пару лет назад, сегодня активизировалась с новой силой. Производители хвалятся камерами в 64-108 мегапикселей, но есть ли в этом хоть какой-то смысл для пользователя?
На самом деле, как и раньше, “выше разрешение” не равно “выше качество”. Поэтому и в тех же топовых самсунгах основной модуль, на который приходится больше всего фотографий по итогу, и который лучше всего работает при плохом освещении, потому что у него лучшая оптика (f/1.5), это старые-добрые 12 мегапикселей. А сенсор 64 Мп в Galaxy 20/20+ используется вместо оптического зума.
По итогу, все эти 64-108 Мп в обычном режиме всё равно выдают разрешение в 4 раза ниже — просто потому, что это такие хитрые неполноценные “квадропиксели”. Заставить выдать фотографию в 64-108 Мп, впрочем, на таких смартфонах тоже возможно, но толку от неё будет мало, да и всякие эффекты в этом режиме отключаются.
Многоядерные процессоры
Маркетологи любят мериться количеством ядер процессора, но если вы посмотрите внимательнее, больше всего ядер обычно у… Бюджетных смартфонов на каком-нибудь MediaTek.
Нет, конечно, конструктивно большой набор ядер имеет свои преимущества, но вовсе не такие, как думает покупатель. На самом деле, почти у всех современных смартфонов топовую производительность имеют два-четыре ядра максимум. Остальные ядра используются в режиме низкого энергопотребления — в спящем режиме, например.
Объясняю более предметно: 100% современных смартфонных процессоров (по крайней мере, на Android) с 6, 8, 10 и др. количеством ядер вплоть до 2018 года работали на базе архитектуры ARM big.LITTLE. Это когда в процессоре есть мощные ядра (Cortex-A72/A73/A75) и маломощные (A53/A55). Обычно по четыре ядра каждого типа. Под высокой нагрузкой работают A7x, под низкой A5x, вместе они не работают.
Затем, когда Samsung выпустил первый в мире восьмиядерный смартфон (Galaxy S4), к ним возникли вопросы "а чё это он восьмиядерный, но больше четырёх ядер одновременно не работают?" и чуть позже ARM прикрутили в процессоры функцию HMP (Heterogeneous Multi-Processing), когда разные ядра (мощные и маломощные) заставляют работать вместе. Это же использовал и Apple, а вот в Android это, если и работало (списка процессоров, в которых эта функция работает, нет, но в теории поддерживаются все ARM v8 и выше), то криво из-за отдельного кэша у каждого из ядер. Условно говоря, если в упряжку с двумя крупными лошадьми добавить нескольких пони, лучше не станет, поэтому подавляющее большинство приложений используют либо мощные ядра, либо маломощные по отдельности, но не все сразу.
А автоматически и правильно согласованно в одной упряжке разные ядра начали работать только с 2018 года, когда ARM представила архитектуру DynamiQ. В ней уже не программистам-создателям приложений нужно определяться, будет ли их приложение просить мощные или маломощные ядра — всё начало работать автоматически, а процессор научился сам разбрасывать нагрузку по доступным ресурсам в любом числе и комбинациях.
Но... работает она только в процессорах, в которых используются комбинации ядер Cortex-A55 + Cortex A75/A76 или A77! Если мы говорим о Qualcomm, то это ядра Kryo 3xx, 4xx и 5xx серии. Упомянутый выше процессор Helio P22 в Honor 9A, например, довольствуется древними ядрами Cortex-A53 и такие трюки исполнять не умеет!
Короче говоря: у Qualcomm есть два процессора шестисотой серии с нормально работающими 8 ядрами (Snapdragon 675 и 690), в остальном на это способны только Snapdragon 720 и выше, а также Snapdragon 855 и выше. У MediaTek — Helio P65 и выше, либо новые Helio G-серии (тоже не все). В остальных процессорах даже в тяжёлых играх смартфон чаще всего использует только 4 ядра, а то и вообще два. А сколько их в общей сложности — 8, 12, 24, over9000 — значения для производительности не имеет.
И не забывайте о следующем уровне "кидалова" от маркетологов — в Snapdragon 730G (Xiaomi Redmi Note 9 Pro и др.), например, только два мощных ядра Kryo 465 Gold (они же Cortex-A76) и шесть (!) маломощных ядер Kryo 465 Silver (Cortex-A55). Аналогичная "ботва" и в MediaTek Helio G90T (Redmi Note 8 Pro и др.). Это как банка с красной икрой, в которой 60% не икра, а "имитация". Но рекламироваться всё будет, конечно же, как "честный восьмиядерный процессор".
Старые модели под новым именем
Чтобы не теряться в информационном шуме компаниям нужны хоть какие-то анонсы. А лучший анонс для производителя смартфонов — это выход новой модели. И плевать, что, на самом деле, она может быть старой, достаточно выпустить её под новым именем — и вот вам новый анонс. Пиарщицы радостно рассылают пресс-релизы, названивают журналистам: “А вы опубликуете нашу новость?”, а писать-то толком и нечего. Ведь, старый смартфон под новым именем обычно ещё и стоит дороже, чем тот же старый смартфон, но под старым именем.
И если Huawei ещё можно как-то понять (например, Huawei Nova 5T — это Honor 20, а Honor 20 Lite — это Huawei P30 Lite) — из-за санкций у них в новых моделях не может быть сервисов Google, а некоторые покупатели отказываются брать такие смартфоны, поэтому можно продать старый смартфон как новый — зато с Google. Но вот почему так делают Xiaomi? Вроде никаких санкций на них пока не наложили. Например, все модели Pocophone, кроме F1 2018 года, это переименованные Redmi. В частности, Xiaomi Poco F2 Pro — это Redmi K30 Pro. А Самсунг переклеивает этикетку с Galaxy A10s и продаёт это как Galaxy M01s. Или (хотя это уже не такая наглость) меняет селфи-камеру в Galaxy M30s и получает Galaxy M21. Кругом враньё и попытка продать старое под видом нового. Всегда проверяйте характеристики — может у этой модели есть старый прообраз, который отдают дешевле, потому что он "морально устарел" под своим прежним именем.
Никчемные бюджетники под именем флагманов
Производители очень любят выпускать всякие Lite, mini, и прочие недо-версии своих флагманов. И в большинстве случаев такая недо-версия не имеет вообще ничего общего с основной моделью, имя которой она "гордо" носит. Даже Apple начала играть в эту игру — если раньше номерной айфон был флагманом и имел просто увеличенную версию (Plus), то теперь iPhone 11 — это аналог прошлогоднего iPhone XR, а флагманы названы Pro и Pro Max. И девальвация тянется дальше — ещё в 2018 году самым дорогим флагманом был Samsung Galaxy Note 9, в 2019 году — уже Galaxy Note 10+, а в 2020 году — Galaxy Note 20 Ultra. Кстати, напомню вам, что Galaxy Note 8 (самый дорогой Самсунг) тогда стоил 70 тысяч, а Galaxy Note 20... стоит 80 тысяч, только это уже смартфон уровнем ниже. Новые названия, всякие "супер, про, ультра" и т.д. — всё ради того, чтобы вы каждый год платили больше и больше.
А что касается компактных смартфонов, я помню всего одного производителя, у которого мини-версия флагмана действительно была мини-версией флагмана — и это Sony. Их Xperia Compact имели точно такую же камеру и даже процессор, как у основной модели, просто частота процессора была слегка снижена — чтобы смартфон не разряжался быстрее из-за менее ёмкой батареи. Также Samsung Galaxy S10e — это "почти настоящий" S10, только без оптического зума 2х и с экраном Full-HD. Но вот всякие Xiaomi Mi 10 Lite, Huawei P30 Lite, Honor 20 Lite и Samsung Galaxy S10 Lite и им подобные — это уже обрубки, которые не имеют права называться флагманами и просто эксплуатируют громкое имя.
100-кратный зум
Наши постоянные читатели, наверняка, в курсе, чем отличается оптический зум от цифрового. Вкратце напомню — при оптическом камера “видит” изображение уже увеличенным и фиксирует его в таком виде на весь сенсор (как если бы вы приближали картинку за счёт движения стёкол в объективе фотоаппарата). А цифровой зум — это когда берётся большая фотография с главной тыльной камеры, из неё вырезается центральная область (кадрируется), и растягивается, чтобы быть такого же размера, как оригинальный снимок. Поэтому при цифровом зуме происходит потеря качества — в первую очередь, резкости и детализации.
Впрочем, маркетологи придумали ещё одно определение — “гибридный зум”. Это когда берётся немножко оптического и добавляется МНОГО цифрового. К примеру, 100-кратный зум в Samsung Galaxy S20 Ultra — это именно гибридный зум. А знаете, какой там оптический? 4х! Всего лишь четырёхкратный! Остальное — ловкость рук. Фактически, Samsung немножко обманывает покупателя — аж в 25 раз. Ну ладно, это не совсем обман, они ведь так и говорят — ”гибридный”.
Куда хуже Oppo со своим Oppo Reno 10x Zoom, где оптический зум всего 5х, а вынесенные в название модели 10х — это гибридный. Жаль, Samsung не додумались назвать свой телефон Galaxy 100x Zoom. А могли бы!
Но и Oppo, ведь, не пишут “оптический”, правильно? Это ты, автор, всё сам себе додумал и докопался! Ладно-ладно. Как вам следующий пример — Xiaomi Mi Note 10. На корпусе смартфона, прямо возле камеры, серебряным по-белому написано “5х optical”. Тут уж не отвертишься — сам производитель заявляет, что зум у них — оптический! А что на деле? 3,7х оптический, остальное — гибридный. Врут как дышат.
Замечу также, что лично на мой взгляд, уже после 2х цифровой зум превращает картинку в мыльное месиво. Поэтому, если оптический зум у смартфона — 5х, то после 10х гибридного снимать уже нет смысла. Но даже при таком раскладе стоит помнить, что цифровой зум — он не для того, чтобы “приблизить” или получить больше деталей, а, скорее, для того, чтобы получить то кадрирование, которое нужно. Иногда более крупное изображение смотрится лучше. Хотя, надо сказать, что 48-64-108-мегапиксельные камеры действительно дают небольшой запас для цифрового зума, чтобы и детали какие-то дополнительно выцепить. Но ни о каких 50х – 100х в смартфонах пока не может и речи идти.
“Китайские” мАч и кривые прошивки
Ещё когда в ходу были коммуникаторы на Windows Mobile 5, я, автор этой статьи, был категорически против заочного определения — что лучше, что хуже — по одним лишь характеристикам. Вот смотришь в табличку — ага, батарейка 5000 мАч, ну такой смартфон явно дольше проработает, чем с батарейкой 4000 мАч! А вот и не факт. Посмотрите наш рейтинг автономности среди последних 30 протестированных смартфонов:
Сразу отмечу — все смартфоны мы тестируем исключительно в одинаковых режимах, устанавливая яркость экрана на 200 кд/м2, отключая автояркость. Используем одинаковые программы и одинаковый контент в них (одна и та же книжка в тесте на чтение, один и тот же видеоролик в тесте видео, одна и та же игра в игровом тесте).
Да, на первый взгляд правило “чем больше мАч, тем дольше работает смартфон” сохраняется. Но приглядитесь внимательнее!
Можно было бы подумать, что, скажем, высокопроизводительный смартфон с 4000 мАч вполне может работать меньше, чем бюджетник с 3000 мАч, но… На деле получается даже наоборот. Вот, например, весьма бюджетный и “слабенький” Samsung Galaxy M11 с 5000 мАч почти аналогичен по автономности среднепроизводительному Oppo Reno 3 c 4025 мАч. А топовый Honor 30 Pro+ с 4000 мАч обгоняет их обоих.
С небольшим отставанием от бюджетников Galaxy M30s и M21 идёт Xiaomi Mi Note 10, который в разы мощнее их, но при этом и батарейка у него имеет меньшую ёмкость. Более того! Модель от Xiaomi даже старше, то есть, если вы думали, что более новые процессоры всегда более энергоэффективны, то, как мы видим, и это не всегда соблюдается.
Ультра-современный и ультра-навороченный Samsung Galaxy S20 Ultra обходит тоже новодел, но бюджетник Xiaomi Redmi Note 9 Pro, у которого ёмкость даже на 20 мАч больше. И это Samsung! На своих “прожорливых” Exynos, которые нынче принято ненавидеть!
Почему так происходит? А потому, что и ёмкость иногда “китайская”, то есть — заявлено одно, а на практике совсем другое (или батарейка настолько плохая, что деградирует даже за ту неделю, пока смартфон едет к нам на тест). А иногда всё дело в неоптимизированной, кривой прошивке, из-за которой простейшие фоновые процессы (от которых не избавишься, даже если маниакально закрывать все приложения вручную) “выедают” батарейку быстрее пачки чипсов. И ещё не забывайте, что AMOLED-дисплеи потребляют заряд менее интенсивно, чем IPS, а восьмиядерные процессоры, в которых только два мощных (прожорливых) ядра + 6 маломощных работают дольше, чем процессоры со схемой "4 мощных + 4 маломощных".