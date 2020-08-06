Как вас обманывают производители смартфонов: 10 уловок маркетологов

Или не менее весёлое жульничество в Oppo Find X2 — экран работает и в QHD, и в 120 Гц одновременно, только вот режим работы при 120 кадров в секунду поддерживается лишь встроенными приложениями и даже в Google Chrome мы видим стандартные 60 к/с. А толку от частоты обновления дисплея в 120 Гц при анимации 60 к/с абсолютно никакой. Это как купить геймерский монитор с частотой 240 Гц и запускать на нём игры с компьютера, который не тянет выдаёт в играх более 30 кадров в секунду.

А ещё неприятный факт заключается в том, что, в отличие от 120 Гц, режим 90 Гц вы вряд ли отличите с виду от 60 Гц — тут ещё и от скорости работы прошивки многое зависит зависит. Лучше качественная оптимизация при 60 Гц, чем абы что в 90 Гц. И поэтому, увы, 90 Гц во флагманских Huawei выглядят далеко не такими бодрыми, как 120 Гц в Samsung (но у Samsung более мутная картинка)

Диагональ экрана ничего не говорит о площади изображения

Экран с диагональю 6,5 дюймов — это много или мало? Наверняка вы видели все эти слайды, где производители хвалятся своими “большими” экранами. Вот только большая диагональ не всегда означает большую площадь. И всё из-за разницы в соотношении сторон.

Например, смартфон Sony Xperia 1 II имеет диагональ 6,5’’ и соотношение сторон 21:9. А смартфон Oppo Reno3 — диагональ 6,4’’ и соотношение сторон 20:9. При меньшей диагонали Reno3 имеет площадь чуть больше — 9889 мм2 вместо 9869,3 мм2 у Sony. Его экран чуть шире, но главное — и площадь покрытия корпуса у смартфона Oppo 84,2%, тогда как у Xperia II — 84%. То есть, хоть и ненамного, но Reno3 эффективнее использует свои габариты. Впрочем, вырез в экране у китайца нивелирует эту разницу.

Чем меньше ширина экрана (чем больше первая цифра у соотношения сторон: 20:9 уже, чем 19,5:9) — тем меньше его площадь при той же диагонали.

Но и процент отношения площади экрана к корпусу тоже не стоит забывать! По этому параметру Apple уже давно проигрывает вообще всем на рынке. Даже если взять свежий iPhone 11 — у него площадь покрытия экрана составляет всего 79,7%, и это без учёта огромной “моноброви”, которая дополнительно съедает полезное место! А вот у Huawei P40+ площадь покрытия составляет аж 91,6%.