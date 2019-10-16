День рождения нетбуков

Попытки общей анестезии предпринимались и раньше, но лишь в 1846 году эфирный наркоз впервые доказал свою эффективность. Аппарат, работу которого демонстрировал публике Уильям Мортон, был предельно прост: стеклянный шар с отверстием для наливания эфира с одной стороны, и трубка, которая вставлялась в рот пациента, с другой.

Уильям Мортон безуспешно пытался запатентовать своё изобретение и утверждал, что он изобрёл особый газ «летеон», аналогов которому нет в мире. Но очень скоро выяснилось, что для обезболивания используется обычный эфир, поэтому слава первооткрывателя анестезии Мортону досталась, а желанное богатство за счёт лицензии на своё изобретение — нет.

Ранее врачи использовали куда менее гуманные и эффективные методы наркоза: вплоть до XVIII века анестезиолог вводил пациента в бессознательное состояние… ударом дубинкой по голове. В Египте, Китае и Индии больным приходилось употреблять опиум, а в большинстве стран притупления боли добивались за счёт крепкого алкоголя. Последний метод изредка используется и сегодня, когда операцию нужно проводить срочно, а эффективных анестетиков под рукой нет.

С XX века в анестезии используются не только действенные, но и безопасные препараты, такие, например, как прокаин, новокаин и лидокаин.

16 октября 1923 британский часовщик Джон Харвуд получил патент на часы с автоподзаводом. Модели, показанные изобретателем, заводились самостоятельно за счёт жестикуляции их владельцев в повседневных делах. Открытие Харвуда было оглушительно успешным: практически все производители часов купили право на использовании новой технологии в своей продукции.

Прежде в механических часах стрелки приводились в движение за счёт пружины, которую нужно было заводить с помощью механической головки. В часах с автоподзаводом использован другой принцип. Они оснащены специальным металлическим грузом, сектором, который вращается при любых движениях руки. Это как если внутрь часов бросить камушек — он постоянно будет перемещаться за счёт инерции и силы тяжести.