Несчастный «Конкорд»: как Европа опозорила идею сверхзвуковых пассажирских самолётов на весь мир

Ещё на старте проекта мнение авиакомпаний о сверхзвуковых самолётах стремительно менялось. «Боинг», выводивший тогда на рынок дозвуковую модель Boeing 747, опасался, что её придётся переводить на грузовые перевозки. Однако уже через пару лет резко компании изменили мнение о «Конкорде» сразу по нескольким причинам. Во-первых, дальние авиаперелёты становились всё популярнее у среднего класса, а значит, цена приобретала больший вес, чем скорость. Во-вторых, в те же годы разразился нефтяной кризис, сделавший отнюдь не экономичные «Конкорды» ещё менее привлекательными с экономической точки зрения. Поэтому 74 предварительных заявки превратились только в 14 серийных самолётов, причём пять из них пришлось продать за 1 фунт стерлингов / 1 французский франк за каждый.

Тем не менее, «Конкорд» летал почти три десятка лет. Началом конца для него стала авиакатастрофа под Парижем в 2000 году. Через несколько минут после взлёта борт Air France F-BTSC загорелся и рухнул на отель в пригороде столицы Франции. После этого полёты «Конкорда» были приостановлены. Позже действие лётного сертификата (по сути, разрешения использовать самолёт данной модели) возобновили, но судьба судна была решена — авиакомпании одна за другой отказались от него.